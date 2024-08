“CAIR i kërkon Bidenit të ndalojë ar’mët e SHBA për Iz’raelin pas su’lmit në shkollën në Ga’za”

Këshilli për Marrëdhëniet Islamike Amerikane thotë se sulmi izraelit në shkollën e qytetit të Gazës nuk ishte vetëm një sulm ndaj palestinezëve, por një sulm ndaj fesë së tyre – veçanërisht siç ndodhi gjatë namazit të sabahut.

“Nëse presidenti Biden dënon jetën njerëzore, ai do t’i përgjigjet këtij akti të terrorizmit shtetëror duke ndaluar menjëherë fluksin e armëve për qeverinë izraelite dhe duke e detyruar Netanyahun të pajtohet me marrëveshjen e armëpushimit që ai vazhdon të sabotojë,” me bazë në SHBA. tha grupi i të drejtave civile.