Çaji bimor detox i bërë në shtëpi, zgjidhja më e mirë për pastrimin e trupit

Ne mund të gjejmë çajra detoksifikues të gatshëm në raftet e supermarketeve, por është gjithmonë më mirë të shkoni në dyqanin e një tregtari bimësh dhe të merrni barishte me shumicë. Shitësi i tyre do të jetë gjithashtu në gjendje të na japë disa këshilla të dobishme për kombinimet e luleve, gjetheve, rrënjëve dhe erëzave me fuqi pastruese, si dhe do të tregojë dozat dhe momentet më të mira të ditës për çajrat tanë bimorë.
Në përgjithësi, çajrat detoksifikues kanë përbërës që mbështesin procesin natyral të detoksifikimit të trupit, i cili ndodh përmes veshkave dhe mëlçisë. Menjëherë do të përjetoni një ndjenjë lehtësie më të madhe në stomak dhe zorrë, por gjithashtu do të vini re një ulje të mbajtjes së lëngjeve.
Por cilat janë barërat më të përshtatshme për eliminimin e toksinave nga trupi? Çaji jeshil është padyshim një nga aleatët e mëdhenj të dietave tona detoksike, pasi stimulon diurezën dhe krenohet me vetitë antioksiduese.
Koriandri është një tjetër mik i shëndetit tonë, pasi ka veti pastruese ndaj toksinave dhe metaleve të rënda. Por edhe luleradhiqja është një super ushqim për të mos u harruar, me një fuqi diuretike dhe detoksifikuese, të cilën e gjejmë te lule, rrënjë dhe gjethe.
Gjithashtu nuk duhet harruar edhe gjembaçi, një nga barishtet më të rekomanduara për të mbështetur funksionin e mëlçisë dhe për ta mbrojtur atë. Silymarina, përbërësi i saj aktiv, duket se stabilizon membranat qelizore dhe përmirëson proceset e detoksifikimit, duke mbushur gjithashtu trupin me veti anti-inflamatore.
Mos harroni tërfilin e kuq, i cili gjithashtu vepron si një diuretik i shkëlqyer. Ndër frutat dhe erëzat nuk mund të mos përmendim edhe limonin dhe xhenxhefilin. Për një çaj bimor detox të bërë në shtëpi, ne i përdorim këto produkte në dozat e sugjeruara nga tregtari i bimëve, për të bërë çajra që ndihmojnë detoksifikimin.