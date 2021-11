Çaji i lule basanit (kantarionit) dhe rigonit ka efekte të forta antiinflamatore, por qe si duhet ta përgatisni

Imuniteti i fortë duhet të ruhet gjatë gjithë vitit, veçanërisht në ndërrimin e stinëve gjatë pandemisë globale të coronavirusit

Përveç kësaj, gripi dhe ftohja sezonale sulmojnë edhe sistemin imunitar, ndaj preventiva e ilaçeve popullore është çelësi për ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm të organizmit.

Herbalistët rekomandojnë çaj bimor me dy barishte që do të mbrojnë trupin tuaj.

Kantarioni dhe rigoni i egër

Kanë efekte antioksidante dhe antibakteriale, rrisin rezistencën ndaj viruseve dhe, përveç kësaj, lehtësojnë simptomat e depresionit.

Lule basanit është i njohur për efektet e tij antibakteriale dhe antivirusale, dhe falë efektit të tij antiinflamator përdoret për plagët dhe djegiet.

Përdoret gjithashtu për ulcerat e stomakut dhe duodenale, për çrregullimet e tretjes, për të stimuluar sekretimin e lëngjeve gastrike dhe për të lehtësuar tretjen.

Rigoni është përdorur në mjekësinë tradicionale për mijëra vjet. Bashkimet aktive që i japin bimës një erë unike dhe të këndshme janë timoli, pineni, limoneni, karvakroli, ocimeni dhe kariofileni. Rigoni besohet se përmban një numër të madh antioksidantësh të fuqishëm dhe ka një efekt antibakterial.

Receta për përgatitjen e pijes

Përzieni gjysmë luge kafeje me kantarion me të njëjtën sasi rigoni të egër. Derdhni masën me 250 mililitra ujë të vluar dhe lëreni të qëndrojë për një orë.

Konsumoni një deri në dy gota pije çdo ditë, duke shtuar pak qumësht ose mjaltë sipas shijes tuaj.

Ky çaj nuk rekomandohet për gratë shtatzëna dhe pacientët që vuajnë nga hipertensioni.