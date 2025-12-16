Caktohet afati kohor i lansimit të Samsung Galaxy A07 5G, Galaxy A37 dhe Galaxy A57

Samsung po përgatitet të lansojë Galaxy A07 5G, Galaxy A37 dhe Galaxy A57, sipas një informatori.
Veçanërisht, Galaxy A07 4G u zbulua në shtator të këtij viti, ndërsa Galaxy A36 dhe Galaxy A56 u prezantuan globalisht në mars.
Galaxy A07 5G do të debutojë më vonë këtë muaj ose në fillim të janarit.
Ndërkohë, Galaxy A37 dhe Galaxy A57 thuhet se do të lansohen më herët krahasuar me paraardhësit e tyre.
Samsung mund të zbulojë Galaxy A37 dhe Galaxy A57 që në shkurt të vitit 2026.
I pari thuhet se do të jetë i pajisur me çipsetin Exynos 1480, ndërsa i dyti do të fuqizohet nga Exynos 1680 SoC.
Si Galaxy A37 ashtu edhe Galaxy A57 do të përdorin One UI të bazuar në Android 16 menjëherë.
Telefonat u panë së fundmi edhe në Geekbench me çipet e lartpërmendura.