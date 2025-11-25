​Cardano rrezikon rënie 30% ndërsa CEO i kriptovalutave del me parashikim të zymtë

Çmimi i Cardano ka rënë me mbi 67 për qind nga pika e tij më e lartë në vitin 2024 dhe është në rrezik të bjerë më tej.
Cardano, një nga lojtarët më të mëdhenj në industrinë e kriptovalutave, u tregtua me 0.40 dollarë të shtunën, ndërsa vazhdoi shitjen e tij të fundit, raporton KosovaPress.
Rënia ishte kryesisht për shkak të rënies së vazhdueshme të tregut të kriptovalutave dhe themeleve të tij të dobëta.
Alex Svanevik, themeluesi dhe CEO i Nansen, paralajmëroi se monedha do të binte dhe do të lëvizte nga 20 më të mirët e monedhave më të mëdha.
Cardano ka një rol të kufizuar në industrinë e financave të decentralizuara, ku zinxhirët e njohur si Ethereum, Solana dhe BNB Smart Chain e kanë kaluar atë. Vlera e tij totale e bllokuar është 230 milionë dollarë, një shumë e vogël për një projekt kriptovalutash me një kapitalizim tregu prej mbi 10 miliardë dollarësh.
Cardano ka një pjesë të kufizuar të tregut në industrinë e stablecoin, ku furnizimi i saj është vetëm 35 milionë dollarë. Nuk ka pjesë në tokenizimin e Aseteve të Botës Reale dhe industrinë e tokeneve jo-këmbyeshëm.
Këto ngjarje ndoshta shpjegojnë pse Cardano nuk ka pasur ndonjë përqafim institucional. Për shembull, vetëm Grayscale ka aplikuar për një ETF ADA. Në të kundërt, monedha të tjera të njohura si Solana dhe XRP kanë tërhequr aplikime të konsiderueshme.
Parashikimi më i mundshëm i çmimit të Cardano është në rënie, me objektivin tjetër kyç që është në 0.2760 dollarë, niveli i tij më i ulët në gusht të vitit të kaluar. Ky objektiv është rreth 30 për qind nën nivelin aktual.