Çavuşoğlu: Bisedimet me Egjiptin për normalizimin e marrëdhënieve do të vazhdojnë

Pas bisedimeve dyditore eksploruese midis Turqisë dhe Egjiptit, ministri i Jashtëm turk tha se kishte “një atmosferë pozitive” në Kajro, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Diskutimet do të vazhdojnë mbi hapat që mund të merren për të normalizuar marrëdhëniet në periudhën e ardhshme”, tha Mevlüt Çavuşoğlu për TRT Haber, kanalin shtetëror të lajmeve të Turqisë.

Në një pyetje në lidhje me takimet dyditore të zëvendësministrit të Jashtëm turk Sedat Onal dhe homologut të tij egjiptian Hamdi Sanad Loza në Kajro, Çavuşoğlu tha se me ftesën e Egjiptit, delegacioni turk kishte njoftuar më parë se do të vizitonte Kajron.

“Siç u theksua në deklaratën e përbashkët, takimet u zhvilluan në një atmosferë pozitive. Miqtë tanë diskutuan marrëdhëniet dypalëshe dhe çfarë mund të bëhet në lidhje me to”, tha ai.

Çështjet rajonale në lidhje me të dy vendet u adresuan gjithashtu gjatë takimit, tha Çavuşoğlu, duke shtuar se çështjet e Libisë, Sirisë, Irakut dhe Mesdheut Lindor janë të rëndësishme për të gjitha vendet, përfshirë Egjiptin.

“Ne gjithmonë themi se Egjipti do të përfitojë gjithashtu nga bashkëpunimi”, shtoi ai.

Kryediplomati turk rikujtoi se ai ka qenë në kontakt me homologun e tij egjiptian Sameh Shoukry për raste të ndryshme më parë, si takime të Organizatës së Bashkëpunimit Islam dhe Grupit të Mbështetjes Siriane.

Ai tha se Shoukry e kishte thirrur atë me rastin e Ramazanit dhe se vetë Çavuşoğlu e ka thirrur ministrin e Jashtëm egjiptian pas një aksidenti anijeje. /aa