Çavuşoğlu homologut amerikan: Turqia do ta vazhdojë me vendosmëri luftën kundër terrorizmit në Siri

Në një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, Antony Blinken, ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu theksoi se Turqia do ta vazhdojë me vendosmëri luftën kundër terrorizmit në Siri, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme thuhet se Çavuşoğlu dhe Blinken diskutuan për zhvillimet e fundit në Ukrainë, veçanërisht zbatimin e marrëveshjes së drithit, zgjerimin e NATO-s, procesin e blerjes së avionëve F-16 dhe kalendarin e vizitave të ardhshme mes Ankarasë dhe Washington-it.

Gjatë telefonatës është folur edhe për zhvillimet e fundit në Siri, ndërsa ministri Çavuşoğlu ka theksuar se lufta e Turqia kundër terrorizmit do të vazhdojë me vendosmëri.