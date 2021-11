Çdo problem në trup zgjidhet me një masazh dore

Arti i lashtë japonez i Jin Shin Jyutsu beson se çdo fillim problemi në trupin e njeriut i ka rrënjët tek tensioni.

Dhe sipas kësaj teorie, mënyra më e mirë për të ekuilibruar tensionin është duke çliruar energjinë e bllokuar përmes një masazhi në dorë.

Ata besonin se çdo gisht është i lidhur me një organ dhe emocion të caktuar, prandaj gjithçka duhet të bëjmë është të masazhojmë lehtësisht gishtat për t’u çliruar nga një dhimbje apo problem i caktuar.

1. Çfarë nënkuptojnë 5 gishtat?

I madhi: Thuhet se është i lidhur me stomakun dhe mund të ndihmojë me sistemin tretës dhe dhimbjet e kokës.

Treguesi: Sipas metodës japonenze, përfaqëson veshkat. Masazhimi i tij ndihmon me dhimbjen e shpinësm por gjithashtu me atë të dhëmballëve, frikërat, apo pjesën e shpatullave lart.

Gishti i mesit: Lidhet me mëlçinë dhe na ndihmon me lodhjen, kollën e thatë dhe problemet me sytë. Gjithashtu mund të ndikojë në stabilizimin e inatit tonë, apo problemeve me paqëndrueshmërinë.

Gishti i unazës: Eshtë i lidhur me mëlçinë dhe zorrën e trashë. Na ndihmon me frymëmarrjet e thella, mërzitjen dhe energjinë negative.

Gishti i vogël: Lidhet me zemrën dhe masazhimi i tij mund t’ju qetësojë nervat në momente stresi. Gjithashtu ju ndihmon me pasiguri dhe konfuzion.

2. Majat e çdo gishti

Duke ushtruar presion të lehtë mbi ta, mund të minimizoni simptomat e gripit të zakonshëm, si temperatura apo dhimbja e fytit. Maja e gishtit të madh lidhet me diafragmën, gishti tregues dhe ai i mesit me kokën, gishti i unazës me dorën dhe gishti i vogël me solar plexus, nervat që luajnë rol të rëndësishëm në stomak, veshka dhe mëlçi. Çfarë mund të bëni është të pickoni majën e çdo gishti për 20 sekonda.

3. Lidhjet mes 4 gishtave

Këto pjesë të gishtave që shihni në foto janë të lidhura me sytë dhe veshët tanë. Sytë e lodhur, apo dhimbja e veshëve mund të çlirohet nëse masazhoni këtë zonë gishtash.

4. “Meridiani” i mushkërive

Kjo zonë përfshin gjithë hapësirën që nga maja e gishtit tregues e deri tek kyçi. Duke i ushtruar presion të lehtë, mund të trajtoni të ftohtin, dhimbjen e fytit, teshtimat dhe ethet.

5. Pika që lidhet me zemrën

Ky damari që shihni këtu është perfekt për t’ju çliruar nga ankthi. Madje, një studim i kryer në 2017-ën e ka konfirmuar çfarë thotë metoda japoneze. Sipas tyre, para se të futeshin në operacionin e zemrës, mjekët i masazhonin në këtë pikë dhe ata ndiheshin më pak në ankth. Nëse e masazhoni për 1 minutë tek të dyja duart, do ta ndjeni çlirimin.

6. Pikat në mesin e kyçit

Për ta gjetur fiks këtë pikë, duhet të tendosni 3 gishtat në mes dhe të shihni zonën që krijohet në mesin e kyçit tuaj, si nga ana e jashtme ashtu dhe ajo e brendshme. Mund ta masazhoni nëse doni të qetësoheni nga dhimbja e stomakut, apo të përzierat.

7. Baza e gishtit tregues

Kjo pikë ndodhet aty ku gishti juaj tregues lidhet me damarin që krijohet tek kyçi. Duke i ushtruar pak forcë kësaj zone, do të ndihmoni veten me problemet e frymëmarrjes. Besohet gjithashtu se kjo zonë ju ndihmon të jeni më në humor dhe të rregulloni emocionet.