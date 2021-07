Ç’duhet të hani para një vakti për të humbur peshë më lehtë

Kur përpiqeni të humbni disa kile, duhet të zvogëloni sasinë e ushqimit që konsumoni. Por kjo zakonisht shoqërohet me një ndjenjë urie të vazhdueshme që e bën përpjekjen tuaj më të vështirë se sa duhet të jetë.

Por a e dini se ka disa ushqime që i dërgojnë trurit “mesazhin” se jeni të ngopur, duke ulur oreksin dhe urinë?

Mollë

Hani një mollë rreth gjysmë ore para vaktit tuaj kryesor, veçanërisht në drekë. Fibrat dhe uji që gjenden tek molla do t’ju bëjnë të konsumoni më pak ushqim në vaktin tuaj, pa u ndjerë të uritur më pas.

Avokado

Mund të hani gjysmë avokado me drekën tuaj dhe do të ndiheni të ngopur gjatë pasdites. Në veçanti, gratë që e bënin këtë kishin një dëshirë të zvogëluar prej 24 përqind për snacks tre orë pas vaktit, krahasuar me ditët kur ata hanin një vakt me të njëjtën vlerë totale kalorike, pa avokado.

Fasule, qiqra, thjerrëza

Bishtajoret si qiqrat, thjerrëzat, fasulet dhe bizelet janë të pasura me proteina, fibra, antioksidantë, vitamina B dhe hekur. Konsumimi i një sasie të caktuar mund t’ju ​​ndihmojë të kontrolloni më mirë oreksin tuaj.

Supë

Në një studim, pjesëmarrësit që konsumuan supë më pak kalori para drekës konsumonin deri në 20 përqind më pak kalori në vaktin e tyre. /abcnews.al