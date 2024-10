Çfarë do të bënit me këtë “grumbull çeliku” që dikur ishte një Tesla Cybertruck?

Shumë pak kamionçina kanë shkaktuar ndonjëherë aq emocione apo polemika sa Tesla Cybertruck.

Është një automjet që ju ose e doni ose e urreni dhe për fat të keq për pronarin e një makine të tillë në SHBA, ata nuk ishin në gjendje të shijonin EV-në e tyre për shumë kohë.

Që kur dërgesat e klientëve të Cybertruck filluan në fund të vitit të kaluar, ne ju kemi sjellë disa histori rreth përplasjeve që përfshijnë ato.

Në fillim të këtij muaji, një burrë nga Teksasi vdiq teksa ngiste një Cybertruck.

Dhe ndërsa ka disa raste të tilla, një tjetër është pak më “specifik”, ndonëse dihen pak detaje rreth tij.

Bëhet fjalë për një rast të një makine të tillë të djegur, e cila së shpejti do të jetë e disponueshme përmes një ankandi online në IAAI.

Siç kemi pritur nga ankandet si ky, nuk janë dhënë detaje rreth incidentit që çoi në Cybertruck-in e tij që të bëhej asgjë më shumë se një grumbull i djegur çeliku.

Ajo që mund të shohim është se Tesla u përfshi plotësisht nga një zjarr dhe pjesa më e madhe e pjesës së përparme mungon plotësisht.

Është e paqartë nëse kjo është për shkak se është djegur deri në fund apo thjesht sepse disa pjesë janë hequr pas zjarrit.

Megjithatë, pyetja që shtrohet është: Nëse do ta blinit këtë Cybertruck të shkatërruar, çfarë do të bënit me të?