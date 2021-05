Çfarë do të ndodhë pas 15 Majit nëse nuk pranoni politikën e re të WhatsApp

Përdoruesit kanë shansin të vazhdojnë përdorimin e WhatsApp për disa javë por do të njoftohen vazhdimisht për politikën e re të privatësisë.

Me politikën e saj kontroverse që do të hyjë në fuqi këtë fundjavë, WhatsApp tha se nuk do të fshijë as çaktivizojë llogaritë e individëve që nuk duan të ndajnë informacionet e tyre me Facebook.

“Askujt nuk do ti fshihet llogari në WhatsApp e as të humbasë funksionalitetin e tij më 15 Maj për shkak të këtij përditësimi,” tha kompania. Përkundrazi WhatsApp planifikojnë të reduktojë funksionalitetin në mënyrë progresive derisa përdoruesit të konfirmojnë dhe pranojnë politikën e re të privatësisë.

Reduktimi i funksionaliteteve të aplikacionit është humbja e aksesit në listën e bisedave. E vetmja mënyrë sesi aplikacioni do ju lejojë të komunikoni është nëse dikush ju kontakton juve i pari dhe ju klikoni njoftimin e ardhur nga WhatsApp.

Pas disa javësh WhatsApp do të ndalojë dërgimin e njoftimeve dhe thirrjeve plotësisht. Kur të keni hyrë në fazën e dytë, opsionet janë të limituara nëse nuk pranoni politikën e re. Megjithatë mund të eksportoni historikun e bisedave ose të shkarkoni një raport të llogarisë.

Mundet edhe ta fshini edhe pse WhatsApp do ju paralajmërojë se një veprim i tillë është i pakthyeshëm. Shërbimi ka një politikë që thotë se fshin automatikisht llogaritë pas 120 ditësh mungesë aktiviteti. /PCWorld