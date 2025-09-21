Çfarë do të thotë njohja e shtetit palestinez në OKB

Nëse Asambleja e Përgjithshme e OKB-së voton pro njohjes së Palestinës si shtet, kjo do të përbënte një hap të rëndësishëm diplomatik dhe politik që rrit presionin ndërkombëtar ndaj Izraelit.
Njohja nënkupton mbështetje politike për sovranitetin palestinez dhe forcon idenë e zgjidhjes me dy shtete. Megjithatë, ajo nuk e krijon automatikisht një shtet funksional në terren.
Palestina aktualisht ka statusin e një “shteti vëzhgues jo-anëtar”, që iu dha në vitin 2012. Një votim pozitiv do t’i hapte rrugë kërkesës për anëtarësim të plotë, por ky hap kërkon miratimin e Këshillit të Sigurimit, ku SHBA vazhdimisht ka vënë veton për çështjet palestineze.
Njohja mund të forcojë gjithashtu pozitën e Palestinës në institucione ndërkombëtare si Gjykata Ndërkombëtare Penale, duke shtuar legjitimitetin për të ndjekur çështje që lidhen me pushtimin dhe krimet e luftës. Gjithashtu, vendet që e njohin mund të hapin ose forcojnë misionet diplomatike dhe të shtojnë mbështetjen politike apo ndihmën financiare.
Megjithatë, kjo nuk ndryshon realitetin në terren: Izraeli vazhdon kontrollin ushtarak mbi Bregun Perëndimor, zgjeron vendbanimet dhe mban bllokadën mbi Gazën, ku aktualisht po zhvillon një gjenocid që ka marrë dhjetëra mijëra jetë. /mesazhi