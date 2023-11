Çfarë duhet të dini për të patur një imunitet të fortë

Ndërsa moti u bë më i ftohtë, njerëzit filluan të lëviznin nga hapësirat e hapura si parqet, kopshtet, tarracat në mjedise të brendshme.

Por kjo situatë çon në përhapjen e lehtë të sëmundjeve që transmetohen përmes pikave kur njerëzit bëhen bashkë.

Për të parandaluar këtë lloj transmetimi, doktorë rekomandojnë që njerëzit të shmangin sa më shumë që të jetë e mundur të mblidhjen në grupe, të preferojnë zona të hapura ose nëse janë në vende të mbyllura, të ajrosin shpesh vendin ku ndodhen. Sigurisht që duhet të treoghet kujdes dhe që të mos ftoheni për shkak të motit të ftohtë.

Por për të pasur një imunetit më të fortë iu duhet dhe një gjum i mirë ku trupi juaj mund të pushojë mirë.

Hormonet e sekretuara gjatë gjumit kanë shumë përfitime në aspekte të ndryshme të metabolizmit, si dhe janë shumë të rëndësishme për imunitetin.

Gjumi cilësor është thelbësor për të hequr qafe stresin dhe toksinat.

Sigurisht, është gjithashtu jashtëzakonisht e rëndësishme të qëndroni larg produkteve të duhanit në mënyrë që të respektoni rregullat e jetesës së shëndetshme.

Përveç kësaj, një dietë e ekuilibruar dhe korrekte dhe konsumimi i proteinave, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve sipas nevojës janë jashtëzakonisht të rëndësishme për imunitetin.

Le të hedhim një vështrim në disa prej tyre.

Vitamina C

Ai rregullon përgjigjen imune humorale dhe qelizore duke mbështetur diferencimin dhe përhapjen e limfociteve B dhe T, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme në rregullimin e imunitetit tonë. Studimet shkencore kanë treguar se nivelet e CRP dhe IL-6, të cilët janë shënues të infeksionit në gjak, ulen ndjeshëm pas marrjes së vitaminës C. Meqenëse vitamina C nuk mund të prodhohet në trup, ajo duhet të merret përmes ushqimeve. Frutat dhe perimet si agrumet, kivi, specat e freskët jeshil dhe të kuq, lakra jeshile, majdanozi, lulelakra dhe spinaqi janë burime të vitaminës C.

Vitamina D

Vitamina D, rëndësia e së cilës u kuptua më mirë gjatë periudhës së pandemisë, doli në pah në imunitet si dhe në efektet e shumta të dobishme të saj. U vu re se rastet me vitaminë të ulët D kishin një infeksion më të rëndë me koronavirus. Vitamina D, një vitaminë e tretshme në yndyrë, duhet të konsumohet me kujdes për shkak të vetive të saj ruajtëse. Është e nevojshme të balanconi këtë vitaminë, e cila prodhohet në lëkurë teksa jemi nën rrezet e diellit me suplementet e marra gjatë muajve të dimrit.

Kuercetin

Efekti i tij është treguar veçanërisht gjatë kohës së pandemisë. Ndihmon në parandalimin e hyrjes së virusit në qelizë, shumëfishimin dhe parandalimin e hyrjes së infeksionit në mushkëri. Është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm që na ndihmon të parandalojmë stuhinë e citokinës, të cilës i frikësohemi kaq shumë në infeksionet me koronavirus, domethënë qelizat imune që të devijojnë dhe të sulmojnë mushkëritë. Më së shumti gjendet tek qepët e kuqe. Përveç kësaj, mollët, boronicat, çaji jeshil, kaperi, lakra jeshile, preshi dhe brokoli përmbajnë gjithashtu kuercetinë.

Mikrobiotë e zorrëve

Bakteret miqësore në zorrë janë gjithashtu të rëndësishme për imunitetin e mirë. Ushqimet e fermentuara si lakër turshi, jogurti dhe kefiri janë ushqime që përmbajnë baktere të mira (probiotikë).

Zinku

Është një antioksidant i rëndësishëm në imunitet. Minerali i zinkut është i nevojshëm gjatë procesit të maturimit të limfociteve T. Gjithashtu na ndihmon të mbrohemi përpara se të marrim sëmundjen. Gjithashtu siguron që limfocitet T të na mbrojnë gjatë sëmundjes dhe të bëhemi më të fortë dhe më të përgatitur për infeksionin e radhës duke e njohur mirë sëmundjen dhe duke fituar imunitet.

Zinku ka aftësinë të ngjitet në indin e brendshëm të zonës së fytit, dhe gjithashtu mund të veprojë lokalisht duke u ngjitur në këtë zonë. Studimet kanë treguar se formulat e përgatitura si tableta mbështesin trajtimin e infeksioneve të fytit. Disa ushqime që përmbajnë zink përfshijnë mishin e gjelit të detit, farat e kungullit, bizelet, kakaon, farat e susamit, vezët, spinaqin, drithin dhe rukolën.