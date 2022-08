Çfarë duhet të hani në darkë për të humbur peshë

Shumë shpesh ju nuk humbni peshë jo sepse jeni duke ngrënë tepër, por për shkak të asaj që hani. Në fakt, ka ushqime të shëndetshme që të kombinuara së bashku janë të dëmshme për ju ose ka ushqime të ngrëna vonë në mbrëmje, të cilat vështirë se do të arrini t’i tresni dhe t’i hidhni. Dhe atëherë është e rëndësishme të jeni shumë të kujdesshëm dhe kur është e mundur të kërkoni ndihmë nga një nutricionist për të korrigjuar gabimet që mund të bëni. Dhe mbani mend se dieta nuk do të thotë që duhet të vdisni nga uria.

Sallatë me perime: Filloni darkën me një sallatë të thjeshtë – është me kalori të ulët, dhe një studim i Penn State tregon se ngrënia e një sallate për një pjatë të parë mund të zvogëlojë marrjen e përgjithshme të kalorive në një vakt deri në 12%. Plus, një sallatë e pasur me perime ofron fibra, një domosdoshmëri kur jeni në dietë. Fibrat ju ndihmojnë të qëndroni të kënaqur për më gjatë.

Proteina pa dhjamë: Mishi i viçit, pulës, derrit, peshku, ose fasulet, pavarësisht se cilën të zgjidhni, janë të gjitha të pasura me proteina. Gram për gram, proteina do t’ju bëjë të ndiheni më të ngopur për më gjatë se karbohidratet dhe yndyrnat. Dhe mos harroni produktet e qumështit.

Drithërat integrale: orizi kaf, quinoa dhe buka e grurit të plotë, 100% të rasteve mund t’ju japin një avantazh shtesë kur bëhet fjalë për humbjen e peshës, sepse promovojnë humbjen e yndyrës së barkut. Merita është e fibrave, por edhe e pranisë së magnezit, një mineral themelor në rregullimin e metabolizmit të yndyrës.