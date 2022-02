Çfarë është Denervimi i veshkave?

Hipertensioni arterial është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut kardiovaskular . Megjithatë, shumë pacientë kanë hipertension të kontrolluar dobët për shkak të faktorëve të tillë si aderimi jo optimal, ekonomia, intoleranca ndaj ilaçeve dhe inercia klinike.

Është vlerësuar se prevalenca në mbarë botën e hipertensionit do të rritet në 1.6 miliardë deri në vitin 2025 (pra , 1,6 milirde njerez me hipertension arterial ne 2025), duke e bërë atë një problem të rëndësishëm global të shëndetit publik.

Marrëdhënia midis sistemit nervor simpatik dhe hipertensionit është demonstruar gjerësisht në studimet e kafshëve . Simpatektomia radikale kirurgjikale është kryer për të trajtuar hipertensionin në të kaluarën, por nuk është bërë më për shkak të shkallës së lartë të komplikimeve dhe vdekshmërisë . Sistemi i pajisjes së denervimit të veshkave me radiofrekuencë transkateterike (RDN) u zhvillua në vitin 2011 dhe u krye një provë e parë tek njeriu . Që atëherë, shumë prova klinike janë nisur. Megjithëse studimet e hershme, u raportuan reduktime të konsiderueshme në presionin e gjakut (BP) pas RDN . Studimi i parë i kontrolluar i rastësishem me një grup të kontrolli (Symplicity HTN-3) dështoi të konfirmojë këto gjetje të hershme.

Më pas, numri i pikave të ablacionit, RDN e paplotë për shkak të papërvojës së kirurgëve, ndryshueshmëria në medikamentet antihipertensive dhe karakteristikat e pacientit janë theksuar si kontribues në rezultatin negativ të studimit Simplicity HTN-3 dhe dizajnet e reja të studimit me BP sistolike ambulatore ( ASBP) si pikën kryesore përfundimtare dhe përmirësimet e pajisjes janë zbatuar. Ndërsa siguria e RDN nuk vihet në dyshim, efikasiteti i kësaj procedure në praktikën klinike është ende një temë debati.

Kohët e fundit, janë publikuar prova të reja klinike duke përdorur ultratinguj RDN. Prandaj, ne kryem një rishikim sistematik dhe meta-analizë të sprovave të kontrolluara nga denervimi fals, duke përfshirë këto studime klinike më të fundit, për të hetuar efikasitetin e uljes së presionit të gjakut të RDN, duke përfshirë teknikat dhe procedurat e reja, dhe duke përdorur parametrat e monitorimit ambulator të BP (ABPM) si pikat fundore.

Efikasiteti i denervimit të veshkave ka qenë i diskutueshëm, por provat e fundit të rastësishme të kontrolluara treguan reduktime të konsiderueshme të presionit të gjakut pas denervimit renal në pacientët me hipertension. Ne një rishikim sistematik u be nje meta-analizë e përditësuar për të vlerësuar efektet e denervimit të veshkave në presionin e gjakut ambulator dhe në klinike te pacientët me hipertension. Bazat e të dhënave u kërkuan deri më 25 maj 2021 për të identifikuar prova të rastësishme, të kontrolluara në me intervent fals fals të denervimit renal. Pika përfundimtare parësore ishte ndryshimi i presionit të gjakut sistolik ambulator 24 oresh me denervim renale kundrejt kontrollit të rremë. Pikat përfundimtare dytësore ishin presioni sistolik i gjakut gjatë ditës dhe natës dhe presioni i gjakut sistolik në klinike . Një nën-analizë përcaktoi rezultatet sipas mjekimit, procedurës dhe pajisjes. Nga nëntë prova, 1555 pacientë me hipertension u randomizuan për t’iu nënshtruar denervimit të veshkave (n = 885) ose një procedure të rreme (n = 670). Në 2-6 muaj pas trajtimit, denervimi i veshkave uli ndjeshëm presionin e gjakut sistolik ambulator 24 h me 3,31mmHg (95% interval besimi: -4,69, -1,94) krahasuar me procedurën e rreme (p < 0,001). Denervimi i veshkave gjithashtu uli SBP-në gjatë ditës me 3,53 mmHg (-5,28, -1,78; p < 0,001), SBP gjatë natës me 3,20 mmHg (-5,46, -0,94; p = 0,000,) kundrejt grupit të kontrollit të rremë. Nuk kishte dallime të rëndësishme në shkallën e reduktimit të presionit të gjakut midis provave të gjeneratës së parë dhe të dytë, midis pajisjeve ose me ose pa mjekim. Këto të dhëna nga provat e rastësishme të kontrolluara nga denervimi fals treguan se denervimi i veshkave uli ndjeshëm të gjitha matjet e presionit të gjakut në pacientët me mjekim ose pa mjekim me hipertension, duke përfshirë hipertensionin rezistent/të pakontrolluar. Studimet e ardhshme duhet të hetojnë efikasitetin afatgjatë dhe sigurinë e denervimit të veshkave.

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog/shendeti.com/al