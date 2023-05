Çfarë është doomscrolling dhe pse duhet ta ndalojmë atë?

Doomscrolling është një term që përcakton fiksimin tonë për të lexuar lajme negative ose dëshpëruese. Fatkeqësi natyrore, histori të njerëzve që kanë humbur njerëzit e dashur nga disa sëmundje, lajme alarmante…

Shumë prej nesh do të tundin kokën dhe do të thonë jo, nuk kemi rënë në këtë zakon. Megjithatë, edhe pse nuk jemi në dijeni të saj, e bëjmë çdo ditë. Ne biem në të sepse rrjedhja e lajmeve negative i tejkalon ato pozitive. Me fjalë të tjera, ne jemi të ekspozuar pothuajse pa e kuptuar atë ndaj këtij lloj stimuli me rëndësi psikologjike të dëmshme.

Çfarë është doomscrolling?

Doomscrolling është një term i ri i shfaqur në rrjetet sociale gjatë gjithë këtij viti dhe që përcakton tendencën e papritur për të lexuar lajme dëshpëruese ose negative.Doomscrolling arrin pothuajse çdo brez që ka, mbi të gjitha, qasje në teknologjitë e reja. E përjetojmë kur zgjedhim të ndalemi në një lajm të zymtë dhe ta lexojmë ose ta dëgjojmë plotësisht. Lajmet zakonisht kanë një ndikim të shkurtër emocional. Problemi vjen kur ekspozimi vazhdon, kështu që pak nga pak gjenerohet një akumulim i emocioneve negative.

Ka edhe një fakt të dukshëm. Ne nuk vendosim filtra. Shfletojmë rrjetet sociale (rrotullojmë) dhe në fund ndalemi në atë lajm alarmues ose të trishtë. Shikimi ynë ndalet në atë fije twitter që shpjegon një përvojë personale të pafavorshme…

Pothuajse pa e kuptuar, mendja mbledh një akumulim të pamasë të të dhënave, imazheve dhe historive që depërtojnë në mirëqenien psikologjike.

Pse e bëjmë?

Në disa media na thuhet për një tendencë të re tek njerëzit për të kërkuar këtë lloj informacioni më të pakëndshëm. Kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Në fakt, muajt e fundit këto lloj botimesh përhapen në mënyrë të jashtëzakonshme. Ne jemi më të ekspozuar dhe, në përgjithësi, truri ka një tendencë më të madhe për të kërkuar për “të keqen” para “pozitives”.

Në një kontekst si ai aktual, ne duam të jemi të informuar dhe, në përgjithësi, ekspozimi ndaj rrjeteve sociale është më i madh.

Kemi më shumë kohë. Ka edhe një fakt të dukshëm: ndihemi më të shqetësuar, pasiguria peshon dhe duam të dimë se çfarë ndodh në botën tonë pothuajse çdo sekondë.

Çfarë ndikimi ka ajo në shëndetin mendor?

Studime të kryera në Universitetin e Sussex, na tregojnë se lajmet negative jo vetëm që ngrenë shqetësim, por edhe ndryshojnë humorin.

Aq sa, në shumë raste, ky fakt mund t’u shtohet të tjerëve për të çuar në depresion ose në një gjendje ankthi Gjëja më komplekse është se ky realitet vepron si një rreth vicioz. Domethënë, nuk mund të ndalemi së dëgjuari këto lloj lajmesh dhe megjithëse e dimë se kjo ndikon te ne, nuk mund të ndalemi së vepruari sepse duhet të dimë se çfarë po ndodh.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, doomscrolling reduktohet duke e përqendruar vëmendjen në detyra, interesa dhe aktivitete më pozitive dhe shpërblyese. Një fjalim ose një shëtitje janë ushtrime ngushëlluese që optimizojnë shëndetin mendor. Le të investojmë shumë më tepër në këto fusha, le të gjejmë një ekuilibër shumë të nevojshëm përtej ekraneve tona.