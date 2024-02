Çfarë është hemipareza, pse shfaqet dhe a mund të parandalohet

Hemipareza mund të jetë një përvojë e frikshme, veçanërisht kur ndodh befas dhe papritur

Në situata të tilla, është e nevojshme të telefononi një ambulancë sa më shpejt të jetë e mundur.

Hemipareza është dobësia e kontraktimit të muskujve të gjysmës së trupit. Pacienti me shumë vështirësi lëviz një pjesë të trupit, ecën dhe flet me vështirësi, në disa raste vërehen edhe ndryshime psikologjike.

Hemipareza është shpesh një simptomë e një goditjeje në tru, pasojat e së cilës mund të parandalohen nëse dallohen shenjat e sëmundjes dhe kërkohet ndihmë urgjente mjekësore sa më shpejt të jetë e mundur.

Gjendja shfaqet gjithashtu si simptomë e sklerozës së shumëfishtë, paralizës cerebrale, dëmtimeve, tumorit të trurit, transmeton Telegrafi.

Hemipareza është një dobësi që prek njërën anë të trupit dhe mund të prekë fytyrën, krahun, këmbën ose të tri pjesët e trupit menjëherë. Është dobësi e njëanshme e muskujve dhe më së shpeshti shoqërohet me lëndime të trurit ose sistemit nervor.

Një nga shkaqet më të rrezikshme të hemiparezës është një goditja në tru, por gjendja mund të jetë gjithashtu rezultat i kushteve mjekësore krejtësisht të lehta dhe të padëmshme.

Ekspertët, megjithatë, theksojnë se në rast të dobësimit të papritur të njërës anë të fytyrës, njërit krah apo këmbë, duhet menjëherë të kërkojmë ndihmë urgjente, sepse kjo simptomë mund të jetë paralajmërim i hershëm për goditje në tru. Testi FAST është një mënyrë e shpejtë dhe e mirë për të zbuluar një goditje në tru. Një pjesë e fytyrës së pacientit është e relaksuar, e shtrembëruar, personi nuk është në gjendje të buzëqeshë, vizioni i paqartë është i mundur. Pacienti nuk mund të zgjasë të dy krahët, nuk mund të mbajë ekuilibrin, flet paqartë. Koha është vendimtare për ecurinë e mëtejshme të sëmundjes. Është shumë e rëndësishme që të gjitha simptomat e përmendura të njihen dhe pacienti të marrë ndihmën adekuate në një periudhë sa më të shkurtër kohore.

Hemipareza më së shpeshti manifestohet nga dobësia e anës së trupit të prekur nga ndryshimet, kur një pjesë e trupit thjesht nuk ka të njëjtën forcë si pjesa tjetër e trupit.

Shkaqet e hemiparezës

Goditjet, veçanërisht infarkti lakunar i trurit, janë një shkak i zakonshëm i hemiparezës. Një infarkt lakunar i trurit është një formë e goditjes ishemike, në të cilën ka një ndërprerje të papritur të rrjedhjes së gjakut në arteriet e vogla në pjesët më të thella të trurit (pons dhe ganglione bazale). Kjo formë e infarktit të trurit në një numër të madh rastesh është rezultat i rritjes së presionit të gjakut. Hemipareza mund të ndodhë edhe pas aneurizmës dhe gjakderdhjes në tru, tronditjes, dëmtimit të trurit, traumës së palcës kurrizore.

Mund të ndodhë në fëmijërinë e hershme dhe të çojë në paralizë cerebrale. Ajo shihet gjithashtu në kushtet e paralizës së fytyrës si paraliza e Bell-it. Gjithashtu shfaqet si pasojë e hemorragjisë së trurit, tumoreve të trurit, sëmundjeve të sistemit nervor, veçanërisht gjendjeve autoimune dhe inflamatore, si skleroza e shumëfishtë ose leukoencefalopatia multifokale progresive.

Si trajtohet hemipareza?

Trajtimi varet nga shkaku themelor, disa kushte mund të kurohen. Në raste të tjera, mund të ndodhë vetëm përmirësim i pjesshëm. Fatkeqësisht, dëmtimet traumatike të trurit mund të çojnë në dëmtime të përhershme, që do të thotë se në këto raste hemipareza nuk do të largohet, megjithëse gjendja mund të përmirësohet disi me terapi të mirë.

Duhet të dimë se hemipareza mund të çojë në komplikime serioze si dëmtim i trurit, paralizë, paaftësi në goditje në tru. Për këtë arsye nuk duhet të hamendësojmë dhe të konsultohemi me internetin, por të konsultohemi me një mjek, theksojnë ekspertët.

A mund të parandalohet hemipareza?

Hemipareza mund të ndodhë papritur dhe për arsye për të cilat nuk ka shpjegim të qartë. Nuk mund të parandalohet me masa të sakta, por ne mund të mbrohemi deri diku me zakone të shëndetshme jetese. Ekspertët këshillojnë një dietë të ekuilibruar dhe mbajtjen e një peshe të shëndetshme.

Problemet e patrajtuara kardiovaskulare mund të çojnë në hemiparezë. Gjëja më e rëndësishme, siç theksojnë mjekët, është të përpiqeni të parandaloni goditjen në tru dhe gjendje të ngjashme. Sëmundjet kronike si diabeti i tipit 2, presioni i lartë i gjakut, epilepsia mund të çojnë në një rrezik të shtuar të goditjes në tru dhe zhvillimin e hemiparezës. Prandaj, kontrolli i mirë i këtyre sëmundjeve është thelbësor. Mjekët shtojnë se nuk duhet të anashkalojmë infeksionet, pasi nëse ato përhapen në tru mund të ndodhë hemipareza. Prandaj, është shumë e rëndësishme të zbulohen dhe trajtohen në kohë infeksionet, veçanërisht të syve, veshëve dhe hundës.

Duke vendosur helmeta dhe rripa sigurie, mund të shmangim dëmtimet e kokës, qafës dhe shpinës. Hemipareza mund të jetë edhe pasojë e lëndimeve të lehta, por është gjithmonë e nevojshme që të diagnostikohet dhe trajtohet nga një profesionist shëndetësor, sepse ka mundësi që të jetë edhe pasojë e sëmundjeve të rënda që mund të sjellin komplikacione të rrezikshme.

Hemiplegjia dhe hemipareza – cili është ndryshimi?

Hemiplegjia dhe hemipareza janë simptoma shumë të ngjashme dhe shumë njerëz i përdorin termat në mënyrë të ndërsjellë. Hemipareza është dobësia e njërës anë të trupit, ndërsa hemiplegjia është një gjendje më e rëndë, e shoqëruar me paralizë të njëanshme të anës së majtë ose të djathtë të trupit. Një pacient i diagnostikuar me hemiplegji nuk është në gjendje të lëvizë fare një pjesë të trupit.

Hemipareza mund të jetë një përvojë e frikshme, veçanërisht kur ndodh papritur dhe papritur. Në situata të tilla është e nevojshme thirrja e ambulancës sa më parë, theksojnë mjekët, por gjithashtu shtojnë se nuk ka arsye për panik të tepruar. Pavarësisht se hemipareza mund të jetë simptomë e sëmundjeve të rënda, ato janë të shërueshme nëse kërkojmë ndihmë profesionale sa më shpejt të jetë e mundur.