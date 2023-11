Çfarë është planifikuar për Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez?

29 Nëntori shënon Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez, një ngjarje e respektuar zyrtarisht nga Kombet e Bashkuara.

Këtë vit, ajo vjen mes thirrjeve të vazhdueshme për një armëpushim të qëndrueshëm në Gaza.

Ja një vështrim në disa nga ngjarjet e planifikuara:

Në selinë e OKB-së në Nju Jork, ngjarjet përfshijnë hapjen e një ekspozite të quajtur “Palestina – një tokë me një popull” në hollin e vizitorëve.

Në Gjenevë, një takim i posaçëm do të zhvillohet në Pallatin e Kombeve të OKB-së në orën 11:00 me orën lokale.

Njerëzit në mbarë botën mund t’i bashkohen Teatrit ASHTAR Palestine në leximet online të Monologëve të Gazës; Shfaqjet publike do të zhvillohen gjithashtu në Auckland dhe Londër.

Në Johanesburg, Afrika e Jugut, një marshim do të zhvillohet në orën 10:00 me orën lokale me folës duke përfshirë Fikile Mbalula, sekretarin e përgjithshëm të Kongresit Kombëtar Afrikan.

Një marshim është planifikuar gjithashtu për mesditën me orën lokale në Dhaka, Bangladesh.