Çfarë është sëmundja Lyme?

Sëmundja Lyme është një sëmundje zoonotike, e transmetueshme nga vektorët, e transmetuar nga këpusha Ixodes (gjithashtu vektori për Babesia dhe Anaplasma).

Këpusha nimfale e infektuar transmeton B. burgdorferi përmes pështymës te njeriu gjatë kontaktit me gjakun.

Paraqitja klinike e sëmundjes Lyme është e njohur më së miri për skuqjen karakteristike të syve të demit (i njohur gjithashtu si eritema kronike migrans) por gjithashtu mund të përfshijë miokardit, kardiomiopati, aritmi, artrit, artralgji, meningjit, neuropati dhe paralizë nervore të fytyrës ,faza e infeksionit.

Sëmundja Lyme është shkaktuar nga një spirochete, Borrelia burgdorferi. Shenjë dalluese e sëmundjes akute të lokalizuar të Lyme është eritema migrans, e cila është një lezion eritematoz i zgjeruar ngadalë që mund të ketë një pastrim të pjesshëm qendror.

Forma më e zakonshme e sëmundjes neurologjike Lyme është dhimbja e kokës me ngurtësi të qafës, ethe të pakta dhe një paralizë të njëanshme ose bilaterale (në 25% të rasteve) të nervit fytyrës.

Serodiagnoza e sëmundjes Lyme është një proces me dy shkalle. Testi serologjik i depistimit për sëmundjen Lyme është një provë imunosorbente e lidhur me enzimat (ELISA) ose një provë indirekte e antitrupave fluoreshente. Një ELISA pozitive konfirmohet me një imunoblot perëndimor. Anomalitë klasike të lëngut cerebrospinal në sëmundjen Lyme të sistemit nervor janë pleocitoza limfocitare, përqendrimi i shtuar i proteinave, përqendrimi normal i glukozës, indeksi i ngritur i imunoglobulinës G (IgG) dhe brezat oligoklonale. Diagnoza përcaktuese kërkon demonstrim të anti-B intratekal. prodhimi i antitrupave burgdorferi. Shumica e pacientëve me dhimbje koke, ethe të shkallës së ulët dhe paralizë nervore të fytyrës mund të trajtohen me doksiciklinë orale.

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog