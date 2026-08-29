Çfarë i ndodh tensionit të gjakut kur pini më shumë ujë?

Marrja e mjaftueshme e ujit është thelbësore për shëndetin dhe është veçanërisht e rëndësishme për rregullimin e presionit të gjakut.
Gjaku i njeriut përbëhet kryesisht nga uji, kështu që dehidratimi ndikon drejtpërdrejt në sistemin e qarkullimit të gjakut.
“Kur jeni të dehidratuar, vëllimi i gjakut zvogëlohet dhe gjithashtu bie presioni i gjakut”, shpjegon Jacinta Anyaoku, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, kjo rënie shkakton mekanizma kompensues që mund të jenë të dëmshëm në planin afatgjatë. Anyaoku shton se trupi më pas ngushton enët e gjakut dhe mban natriumin në mënyrë që të rrisë përsëri presionin e gjakut. Dehidratimi i shpeshtë ose kronik, pra, ushtron një ngarkesë në zemër dhe enët e gjakut, duke e bërë të vështirë mbajtjen e presionit të gjakut brenda kufijve të shëndetshëm.
Nga ana tjetër, hidratimi i mirë ndihmon në ruajtjen e vëllimit dhe qarkullimit normal të gjakut. Efekti i saktë i rritjes së marrjes së ujit në presionin e gjakut varet nga niveli aktual i hidratimit dhe nëse është një ndryshim i përkohshëm në presionin e gjakut apo hipertension kronik, shkruan EatingWell.
Rregullimi i presionit të gjakut dhe qarkullimit
Rritja e marrjes së ujit mund të kontribuojë në uljen e presionit të gjakut, veçanërisht tek njerëzit kronikisht të dehidratuar. Mungesa e ujit në trup rrit përqendrimin e natriumit në gjak, gjë që stimulon sekretimin e hormonit vazopresinë, i cili stimulon veshkat të mbajnë ujin, por në të njëjtën kohë ngushton enët e gjakut, gjë që çon në një rritje të presionit të gjakut. Marrja e ujit mund ta lehtësojë këtë proces dhe të normalizojë presionin e gjakut.
“Kur jeni të hidratuar mirë, trupi nuk ka nevojë të aktivizojë mekanizmin kompensues që normalisht ndodh me dehidratim”, thotë Anyaoku. “Kjo lejon që enët e gjakut të qëndrojnë më të relaksuara dhe presioni si pasojë zvogëlohet”.
Nëse një person është tashmë mjaftueshëm i hidratuar dhe presioni i tij i gjakut është normal, pirja e rregullt e ujit ndihmon në ruajtjen e kësaj gjendjeje dhe qarkullimit normal.
Rrezik më i ulët i hipertensionit
Përveçse është në gjendje të ulë presionin e lartë të gjakut, marrja e mjaftueshme e ujit mund të zvogëlojë gjithashtu rrezikun e zhvillimit të hipertensionit.
“Një studim i madh afatgjatë i botuar në revistën Frontiers in Public Health ndoqi të rriturit për nëntë vjet. U tregua se subjektet që pinin gjashtë ose më shumë gota ujë të thjeshtë në ditë kishin një rrezik më të ulët të zhvillimit të hipertensionit sesa ata që pinin një gotë ose më pak”, thekson Anyaoku.
Ndërsa nevojiten më shumë kërkime për të kuptuar plotësisht këtë lidhje, të qëndrosh i hidratuar është një zakon i thjeshtë që mbështet shëndetin kardiovaskular. Disa studime sugjerojnë se njerëzit me hipertension shpesh janë më pak të hidratuar, gjë që thekson më tej rëndësinë e ujit.
“Në planin afatgjatë, rritja e marrjes së lëngjeve mund të nxisë sekretimin e natriumit, i cili mund të ulë presionin e gjakut”, thotë nutricionistja Patricia Kolesa.
Rritje e përkohshme e presionit të gjakut
Ndërsa uji në përgjithësi ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, në disa situata mund ta rrisë atë përkohësisht, gjë që mund të jetë e dobishme. Kjo ndodh tek njerëzit që përjetojnë një rënie të papritur të presionit të gjakut kur ngrihen në këmbë, të shoqëruar me marramendje ose të fikët.
Ndërsa kjo mund t’i ndodhë kujtdo, është veçanërisht e theksuar tek njerëzit me hipotension ortostatik. Në këtë gjendje, presioni sistolik i gjakut bie me 20 mm Hg ose më shumë dhe presioni diastolik i gjakut me 10 mm Hg ose më shumë brenda tre minutave nga ngritja në këmbë.
Në situata të tilla, pirja e shpejtë e 300 deri në 500 mililitra ujë, rreth dy gota, mund të ndihmojë në rritjen e presionit të gjakut. Ky efekt i përkohshëm mund të ndodhë edhe tek njerëzit e shëndetshëm. Arsyeja është e dyfishtë: marrja e ujit rrit vëllimin e gjakut, dhe kështu presionin e gjakut.
Përveç kësaj, pirja e ujit stimulon shpejt sistemin nervor simpatik, përgjigjen e trupit “lufto ose ik”, e cila shkakton reaksione duke përfshirë ngushtimin e enëve të gjakut, gjë që në fund të fundit rrit presionin e gjakut.
Këshilla praktike për hidratim më të mirë
Është një gjë të dish se duhet të pish më shumë ujë, por është një gjë tjetër ta bësh atë në të vërtetë. Ekspertët ofrojnë disa këshilla praktike. Pirja e ujit nuk është e vetmja mënyrë për t’u hidratuar. Ngrënia e ushqimeve me përmbajtje të lartë uji gjithashtu ndihmon.
“Frutat dhe perimet si shalqiri, kastravecat, portokajtë dhe luleshtrydhet kanë shumë ujë”, thotë Anyaoku, duke shtuar: “Ato gjithashtu ofrojnë kalium dhe lëndë të tjera ushqyese që mbështesin presionin e shëndetshëm të gjakut.”
Bëjeni zakon pirjen e ujit. Mbani një shishe me ujë me vete gjatë gjithë kohës dhe përpiquni të keni një gotë ujë afër në shtëpi për të qëndruar të hidratuar dhe për të parandaluar etjen. Kur ndiheni të etur, trupi juaj ju dërgon një sinjal se është i dehidratuar.
Nëse harroni të pini, vendosni një kujtesë në telefonin ose orën tuaj inteligjente. Gllënjkat e vogla dhe të vazhdueshme gjatë gjithë ditës janë më efektive sesa të përpiqeni të pini një sasi të madhe uji menjëherë.
Në situata të caktuara, është gjithashtu e nevojshme të rimbushni elektrolitet. Mineralet si natriumi, magnezi, kaliumi dhe kalciumi ndihmojnë trupin të mbajë lëngjet. Nëse ushtroheni për një kohë të gjatë, qëndroni në vapë ose djersitni shumë, një pije me elektrolite mund të jetë e dobishme.
Njerëzit me tension të lartë të gjakut duhet t’i kushtojnë vëmendje përmbajtjes së natriumit në pije të tilla dhe të konsultohen me një mjek. Ushqimet e pasura me kalium dhe magnez gjithashtu kontribuojnë në ruajtjen e tensionit të shëndetshëm të gjakut