​Çfarë i ndodh tensionit tuaj të gjakut kur pini lëng shege rregullisht

Lëngu i shegës është një pije ushqyese dhe provat paraprake sugjerojnë se mund të ketë një ndikim modest në tensionin e gjakut për disa njerëz.
Pirja e një gote lëng shege çdo ditë mund të ulë tensionin e gjakut, veçanërisht te njerëzit me lexime më të larta.
Antioksiduesit në lëngun e shegës mund të ndihmojnë enët e gjakut të relaksohen dhe të mbështesin rrjedhjen më të shëndetshme të gjakut.
Ekspertët thonë se mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme për zemrën, por nuk duhet të zëvendësojë ilaçet ose zakone të tjera të rëndësishme të jetesës, raporton KosovaPress.
Është e mundur që pirja e rregullt e lëngut të shegës mund të ndikojë pozitivisht në tensionin e gjakut, tha për Health Michelle Routhenstein, një dietologe.
Ajo vuri në dukje studime të shumta klinike dhe meta-analiza që tregojnë se pirja e rreth 175 deri në 225 ml lëng të pastër shege çdo ditë mund të ulë presionin sistolik të gjakut me rreth 4 deri në 8 mmHg. Një meta-analizë e kohëve të fundit zbuloi se ata me presion fillestar sistolik të gjakut mbi 130 mmHg, i konsideruar i lartë, kishin tendencë të shihnin ulje më të mëdha.
Sipas Janelle Connell, një dietologe e regjistruar në Viome, edhe “një rënie prej pesë deri në 10 pikësh në presionin sistolik të gjakut mund të përkthehet në rrezik më të ulët të atakut në zemër dhe goditjes në tru me kalimin e kohës”.
“Disa studime tregojnë efekte më të fuqishme se të tjerat, dhe një studim më i kohëve të fundit sugjeroi që përfitimi mund të ulet pas rreth dy muajsh nëse asgjë tjetër në stilin e jetës së personit nuk ndryshon”, shtoi ajo.
Connell rekomandoi që lëngu i shegës të shihet si “një pjesë e dobishme e një modeli të shëndetshëm për zemrën”, jo një trajtim i pavarur për hipertensionin ose një zëvendësim për ilaçet e përshkruara ose ndryshimet në stilin e jetës si ulja e marrjes së natriumit, ushtrimet dhe përmirësimi i gjumit.
Lëngu i shegës është i pasur me antioksidues, duke përfshirë polifenole si punicalagins dhe antocianina, tha Routhenstein. Këto komponime duket se mbështesin tensionin e gjakut dhe funksionin vaskular në disa mënyra. Nëse doni të provoni lëngun e shegës për përfitimet e tij të mundshme për tensionin e gjakut, 15 deri në 225 ml në ditë është zakonisht i mjaftueshëm.
Për të minimizuar rritjen e sheqerit në gjak, zgjidhni lëng shege 100 për qind dhe shoqërojeni atë me një proteinë ose yndyra të shëndetshme si kos ose arra për të ngadalësuar thithjen e sheqernave.
Megjithatë, është më mirë të flisni me një ofrues kujdesi shëndetësor përpara se ta bëni lëngun e shegës pjesë të rregullt të dietës suaj nëse keni diabet të tipit 2.
Lëngu i shegës mund të ndikojë gjithashtu në enzimat e mëlçisë që ndihmojnë në metabolizimin e disa ilaçeve.
Nëse merrni ilaçe për uljen e presionit të gjakut, hollues të gjakut, ilaçe për uljen e kolesterolit ose disa frenues të ACE-së, konsultohuni me mjekun tuaj përpara se t’i shtoni ato në rutinën tuaj.