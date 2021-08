Çfarë mund të hajë një diabetik në një restorant

Për shkak se jo të gjithë diabetikët kanë të njëjtin plan diete, lista që vijon me ushqimet e duhura është mjaft gjithëpërfshirëse dhe u referohet atyre që duan të pakësojnë kaloritë ose atyre që nuk kanë hequr kripën nga programi, por edhe atyre që duan të zvogëlojnë karbohidratet dhe yndyrnat e tyre në minimum.

Hamburger me mish gjeldeti dhe me brokoli të ziera në avull

Thjesht zëvendësoni patatet e skuqura me perime për të shtuar më shumë fibra në dietën tuaj për të ndihmuar në kontrollin më të mirë të sheqerit në gjak.

Hamburger me mish viçi dhe me sallatë

Nëse doni patjetër hamburger me mish viçi, harroni patatet si pjatë e dytë dhe preferoni sallatën e bazuar në uthull. Thuaji gjithashtu jo djathit për të shmangur yndyrën e tepërt dhe kripën shtesë.

Fileto pule

Porositni një fileto pule që do të shoqërohet me perime të tilla si brokoli dhe spinaq. Ju gjithashtu mund të shtoni patate të ëmbla në pjatën tuaj, vetëm sigurohuni që pjesa të jetë e kontrolluar.

Salmon i pjekur në zgarë

Yndyrnat omega-3 që përmbahen në këtë peshk janë një “thesar” ushqyes për trupin tuaj. Ato ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, e cila është e zakonshme në mesin e diabetikëve.

Supë me mish

Ka pak karbohidrate dhe yndyrna në krahasim me supat me bazë qumështi dhe kremi. Ato janë shpesh një zgjedhje e mirë për një meze dhe nuk janë ndaluese për ata që duan të humbin peshë shtesë.

Sanduiç me perime

Sanduiçi me perime më i mirë për sa kohë që nuk përmban mish yndyror si proshuta dhe proshutë. Preferoni bukën integrale pasi përmban më shumë fibra.

Sallatë

Përfitoni nga sallatat e shumë restoranteve, megjithatë kini kujdes me zgjedhjet tuaja. Preferoni përbërës të tillë si avokado, arra, perime jo niseshte dhe pulë të pjekur në skarë.

Pica me perime dhe me brumë të hollë

Me fibra vegjetale, ju kontrolloni më mirë nivelet e sheqerit në gjak, ndërsa me bukën e hollë shmangni kaloritë shtesë.

Sallatë Cezar dhe pulë

Proteina dhe yndyrnat e mira që përmban janë ato që ju nevojiten. Zgjedhjet e shëndetshme përfshijnë pulën e pjekur në skarë, karkaleca ose salmon, ndërsa një salcë avokado që e shoqëron atë është një zgjidhje e mirë.

Fachitas

Kjo pjatë me origjinë nga Meksika është mjaft ushqyese dhe e pasur me perime. Fachitas kanë një raport të mirë të fibrave ndaj proteinave, ndërsa zgjedhja e orizit ose fasuleve e bën pjatën tuaj edhe më të shëndetshme dhe me një sasi të kontrolluar të karbohidrateve.

Tacos me peshk

Preferoni tortillat e misrit për të mbështjellë peshkun e pjekur në skarë dhe shtoni salcë guacamole. Nëse jeni akoma të uritur pas 2 tacos, gjithmonë ekziston zgjidhja e sallatës.

Omletë me perime

Një omletë perimesh e shoqëruar me një sallatë frutash ose një dolli me bukë integrale është mënyra më e mirë për të filluar ditën tuaj, duke ngrënë mëngjesin tuaj në një restorant.

Bollgur

Është një zgjidhje tjetër e mirë për mëngjes. Shtoni arra në drithërat tuaja dhe zgjidhni suxhuk ose vezë gjeldeti për të balancuar sasinë e sheqerit në gjak.

Smoothie me perime dhe fruta

Një zgjidhje tjetër e mirë për të filluar ditën tuaj. Smoothies me spinaq, gjalpë bajame dhe kos, kombinojnë një shije të fortë me proteina.