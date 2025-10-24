Çfarë mund të ndodhë kur njerëzit kanë pagjumësi kronike?

Sipas kërkimeve shkencore, gjumi siguron si pushim ashtu edhe rezistencë të trurit. Por çfarë ndodh kur njerëzit nuk mund të flenë mirë?
Pagjumësia kronike jo vetëm që mund të ndikojë negativisht në modelet e gjumit, por edhe të përshpejtojë plakjen e trurit, tregojnë studime të reja.
Pagjumësia kronike prek njerëzit që nuk janë në gjendje të flenë të paktën tre netë në javë për tre muaj ose më shumë. Dhe personat që vuajnë nga pagjumësia kronike kanë një rrezik 40% më të lartë për të zhvilluar demencë ose probleme të lehta njohëse sesa njerëzit që flenë normalisht, sipas një studimi të botuar në revistën Neurology .
Sipas studiuesve, njerëzit që kanë mungesë kronike të gjumit preken nga 3.5 vjet shtesë plakjeje të trurit.
“Gjumi nuk ka të bëjë vetëm me rikuperimin, por edhe me qëndrueshmërinë e trurit”, shpjegon Dr. Diego Z. Carvalho, një nga autorët e studimit dhe neurolog në Klinikën Mayo në Rochester, Minesota.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), afërsisht 57 milionë njerëz në mbarë botën janë të prekur nga demenca. Pagjumësia prek rreth 16.2 përqind të njerëzve në vendet për të cilat ka të dhëna shkencore.