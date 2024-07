Çfarë mund të ndodhë me trupin tonë nëse pimë kafe me stomakun bosh

Për shumë njerëz, një mëngjes pa kafe duket i paplotë. Kafeja u jep atyre një rritje energjie shumë të nevojshme, duke i bërë ata të ndihen të freskët.

Megjithatë, pavarësisht efekteve të saj rigjallëruese, duke përfshirë përqendrimin dhe metabolizmin e përmirësuar, pirja e kafesë me stomakun bosh mund të përbëjë rreziqe për shëndetin, shkruan Healthshots.com.

Ndonëse është vërtetuar se kafeja mund t’ju ndihmojë të qëndroni energjikë dhe të freskët gjatë gjithë ditës, ka edhe disa efekte anësore të kafesë kur e pini me stomakun bosh. Nutricionistja dhe dietologia, Deepti Lokeshappa na tregon gjithçka për këto.

Ankthi dhe nervozizmi

Kafeina është një stimulues që mund të rrisë vigjilencën dhe nivelet e energjisë. Megjithatë, konsumimi i saj me stomak bosh mund të përforcojë efektet e saj, duke çuar në rritje të ankthit dhe nervozizmit. Kjo gjendje e shtuar e zgjimit mund të jetë e pakëndshme dhe mund të ndërhyjë në aktivitetet e përditshme, duke shkaktuar shqetësim dhe paaftësi për t’u fokusuar.

Rreziku i aciditetit të stomakut

Kafeja është acidike dhe kur konsumohet me stomakun bosh, mund të përkeqësojë problemet e aciditetit të stomakut. Lokeshappa thotë: “Kombinimi i kafeinës dhe niveleve të larta të aciditetit mund të irritojë mukozën e stomakut, duke çuar në parehati, urth dhe madje edhe zbaticë acidi”. Me kalimin e kohës, ekspozimi i shpeshtë ndaj kafesë acidike mund të kontribuojë në zhvillimin e kushteve më serioze gastrointestinale si gastriti ose ulçera peptike.

Përkeqëson problemet me tretjen

Për individët që tashmë kanë të bëjnë me probleme të tretjes si sindroma e zorrës së irrituar (IBS) ose sëmundja inflamatore e zorrëve (IBD), pirja e kafesë me stomakun bosh mund të përkeqësojë simptomat. Efektet stimuluese të kafeinës mund të rrisin lëvizshmërinë e zorrëve, duke shkaktuar potencialisht diarre ose dhimbje barku, duke prishur më tej ekuilibrin delikat të sistemit tretës.

Ndërhyn në përthithjen e lëndëve ushqyese

Kafeja përmban përbërës të njohur si tanina, të cilat mund të ndërhyjnë në përthithjen e disa lëndëve ushqyese, duke përfshirë hekurin dhe kalciumin. “Konsumimi i kafesë me stomakun bosh mund të pengojë aftësinë e trupit për të absorbuar këto lëndë ushqyese thelbësore, duke çuar në mangësi me kalimin e kohës”, shpjegon Lokeshappa. Kjo është veçanërisht shqetësuese për individët që mbështeten në një dietë të pasur me lëndë ushqyese për një shëndet optimal.

Rrit përgjigjen ndaj stresit

Kafeina stimulon lirimin e kortizolit, i quajtur shpesh si hormoni i stresit, nga gjëndrat mbiveshkore. Ndërsa kortizoli luan një rol vendimtar në reagimin luftarak të trupit, nivelet e ngritura mund të kenë efekte të dëmshme për shëndetin. Mund të shkaktojë funksion të dobët imunitar, shtim në peshë dhe çrregullime të humorit. Pirja e kafesë me stomakun bosh mund të kontribuojë në një përgjigje të ekzagjeruar ndaj stresit, duke përkeqësuar potencialisht problemet e lidhura me stresin.

Luhatjet e sheqerit në gjak

Kafeina mund të ndikojë në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe metabolizmin e glukozës, duke çuar në luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Kur konsumohet me stomak bosh, kafeja mund të shkaktojë një rritje të shpejtë të sheqerit në gjak, e ndjekur nga një përplasje e mëvonshme. Kjo mund t’i lërë individët të ndihen të lodhur, të irrituar dhe të dëshirojnë më shumë sheqer ose kafeinë për të lehtësuar simptomat. Me kalimin e kohës, këto luhatje mund të kontribuojnë në rezistencën ndaj insulinës dhe një rrezik në rritje të zhvillimit të diabetit të tipit 2.

Dehidratim

Kafeina është një diuretik, që do të thotë se nxit prodhimin e urinës dhe mund të çojë në rritjen e humbjes së lëngjeve nga trupi. Kur konsumohet me stomak bosh, kafeja mund të përkeqësojë dehidratimin, veçanërisht nëse marrja e mjaftueshme e lëngjeve nuk mbahet gjatë gjithë ditës. Sipas Lokeshappa, “Dehidrimi mund të shkaktojë simptoma të tilla si dhimbje koke, marramendje dhe lodhje, duke ndikuar më tej në shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme”.