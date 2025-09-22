Çfarë ndodh kur një veturë elektrike qëndron e parkuar për 6 muaj?

Një Tesla Model S ishte e parkuar për gjashtë muaj – pa u drejtuar ose karikuar, dhe kanali në YouTube, Autoalex v2 tregoi se çfarë ndodh kur përpiqeni të ndizni një automjet të tillë.
Ashtu si një makinë e rregullt, një makinë elektrike ka dy bateri – një bateri të madhe me tension të lartë që furnizon me energji makinën dhe një bateri më të vogël 12 volt që furnizon me energji sistemin elektrik, transmeton Telegrafi.
Kur një makinë qëndron për një kohë të gjatë pa u karikuar, bateria 12 volt shkarkohet dhe më pas është e pamundur të zhbllokohet ose edhe të ndizet makina për të karikuar baterinë me tension të lartë.
Tesla ka zgjidhje emergjente me kabllo mekanike për të hapur kapakun e motorit. Në këtë rast, kabllot ishin aq të ndryshkura sa u thyen, dhe madje edhe shërbimi ndaj klientit i Teslës ishte i pafuqishëm.
Në fund, kapaku i motorit u hap me një kaçavidë dhe bateria 12 volt u zëvendësua.
Megjithatë, ky nuk ishte fundi i problemit. Pas gjashtë muajsh në parking, lagështia kishte shkaktuar rritjen e mykut brenda makinës, ekranet ishin plotësisht të vdekura dhe freni elektrik i parkimit ishte bllokuar.
Për ta karikuar makinën, ata duhej ta çonin atë mbi rrota speciale deri në një stacion karikimi aty pranë. Pas karikimit, freni i parkimit mund të lirohej, por ekranet ishin ende “të fikura”. U desh edhe një javë që ekranet të funksiononin më në fund.
Kur makina më në fund u ndez, ajo shfaqi dy mesazhe gabimi. Një problem me sistemin e monitorimit të presionit të gomave dhe se siguresa e baterisë duhej të zëvendësohej. Pas disa ditësh funksionimi, makina më në fund ishte në gjendje të ngasej.