Çfarë ndodh me trurin dhe trupin kur vuani nga ankthi

Të gjithë jemi përballur me ankthin. Kur ndahet në doza të sakta, kjo përgjigje natyrore njerëzore mund të veprojë si një shtysë e vlefshme për qëllimet tona.

Nga ana tjetër, kur aktivizohet në mënyrë të pakontrolluar, mund të shkaktojë dëme serioze. Mekanizmat e ankthit janë rezultat i një aktiviteti të ndërsjellë dhe të vazhdueshëm neuro-psikologjik që ndodh shumë shpejt dhe për këtë arsye shpesh është i vështirë për t’u kontrolluar.

Në ankthin normal, gjendja e aktivizimit neuropsikologjik drejtohet drejt një stimuli të njohur dhe real. Të gjitha burimet psikofiziologjike synojnë menaxhimin e një rreziku real dhe mobilizimin e burimeve operacionale të individit për t’u përballur me situatën e frikshme. Përkundrazi, ankthi bëhet patologjik kur këto reagime rriten në intensitet, frekuencë dhe kohëzgjatje me pasojë një rënie të efektivitetit të menaxhimit të kërcënimit. Në ankthin patologjik, kërcënimi shpesh lidhet me situata ose ngjarje të papërcaktuara, të cilat perceptohen si kërcënuese edhe kur nuk janë. Kjo ndodh si rezultat i përpunimit të gabuar kognitiv, i cili çon në një vlerësim të pasaktë të situatave.

Çfarë ndodh në mendjen e personit në ankth

Përqendrimi i personit në ankth është në elementin e kërcënimit që përfundon të jetë më serioz dhe joproporcional sesa paraqitet në të vërtetë. Ajo që i tremb është gjithçka e panjohur, në sistemin e besimit, në mënyrën e të lexuarit të botës. Ajo që është e frikshme është gjithçka që është e pakontrollueshme dhe e paparashikueshme. Prandaj, personi i shqetësuar përmes sistemit të tij të besimit do të përfundojë duke mbivlerësuar rreziqet, duke mos pasur një vizion të qartë skematik të realitetit dhe duke u përpjekur të jetë praktik, ajo që ndodh është pak a shumë kjo:

Situata: p.sh. intervistë pune

Qëllimi: të lini një përshtypje të mirë

Një mendim negativ jofunksional fillon në lidhje me një parashikim të ardhshëm “dhe nëse bëj një përshtypje të keqe?”

Përgjigja emocionale: ankth

Përgjigja somatike: agjitacion psikomotor, tension muskulor, rritje e rrahjeve të zemrës etj.

Reagimi i sjelljes: Shmangia = p.sh. “Nuk po shkoj” / Kontrolli = p.sh. Unë kam mendime obsesive

Prandaj, ajo që përcakton nivelin tim të ankthit nuk ka të bëjë aq shumë me situatën, por me mendimin që përdor. Nëse përballem me një situatë, do të filloj të mendoj “si do të ..? dhe nëse kjo ndodh ..? O Zot, nuk mund ta duroja…!” Në mënyrë të pashmangshme do të filloj të kem frikë nga kjo situatë. Në mënyrë të pashmangshme, unë do të përjetoj ankth të përhapur dhe kufizues.

Pra, çfarë e përcakton ankthin tim?

Ato janë mendimet e mia, të cilat mbështeten nga besimet e mia, ose nga mënyra ime e të parit të botës, të tjerëve dhe vetes. Nëse e kam një përfaqësim të duhur për veten time vetëm me koston e lënies së një përshtypjeje të mirë dhe marrjen e miratimit të të tjerëve, në mënyrë të pashmangshme do ta përballoj çdo testim me ankth të përhapur dhe intensiv. Ky mekanizëm është baza e çdo çrregullimi ankthi.

Çfarë ndodh në trurin e një personi të shqetësuar

Gjendjet e brendshme, si ankthi, uria, stresi ose impulsi seksual, përcaktojnë sjelljen tonë. Kur nuk kemi ngrënë për një kohë të gjatë jemi në humor të keq; kur ndihemi të shqetësuar jemi më pasivë dhe tërhiqemi. Vetëm kohët e fundit është bërë e mundur të kuptohet se si këto gjendje të sjelljes përfaqësoheshin në tru. Kjo do të thotë se sa herë që përjetojmë një gjendje ankthi, disa struktura dhe qarqe të trurit aktivizohen më shumë se të tjerët.

Qarqet neuronale të përfshira në modulimin e ankthit

Kuptimi i bazës biologjike që qëndron në themel të frikës, ankthit dhe çrregullimeve të lidhura me të, edhe pse ende jo i plotë, ka përparuar ndjeshëm, falë zhvillimit të teknikave të gjenetikës, neurokimisë, psikofiziologjisë dhe neuroimazhit.

Në veçanti, në dekadën e fundit, një rritje e konsiderueshme e njohurive për bazën neurobiologjike të ankthit rrjedh nga studimi i komponentëve të sjelljes së përgjigjes së frikës, duke pasur parasysh nocionet në lidhje me rrugët themelore neuroanatomike (amigdala, korteksi parafrontal, talamus dhe hipokampus), si dhe aspektet receptoriale dhe gjenetike që mund të shpjegojnë, të paktën pjesërisht, cenueshmërinë e ndryshme individuale ndaj çrregullimeve të ankthit.

Ndërveprimet neuronale midis amigdalës dhe rajoneve të tjera kortikale dhe nënkortikale

Amigdala përfaqëson epiqendrën e ngjarjeve të përfshira në modulimin e gjendjeve të ankthit, si te kafshët, ashtu dhe te njerëzit, me një spektër të gjerë lidhjesh reciproke me strukturat kortikale, limbike të përfshira në përgjigjen emocionale, njohëse, autonome dhe endokrine të stresit.

Janë identifikuar disa zona të përfshira në modulimin e ankthit, ndër të cilat talamusi është më i rëndësishmi, me funksionin e lidhjes parësore midis sistemeve receptore eksterceptive dhe zonave kortikale, për përpunimin e stimulit anksiogjen; amigdala, përgjegjëse për përvetësimin dhe shprehjen e frikës së kushtëzuar, përmes një rruge të shkurtër, automatike dhe të pavullnetshme dhe një rruge të gjatë, e cila përfshin përpunimin e stimulit nga korteksi.

Qarqet neuronale të përfshira në modulimin e ankthit lejojnë zbatimin e reaksioneve të sjelljes ndaj rrezikut, të varura nga variabla të shumta si karakteristikat biologjike të individit, temperamenti i tij, përvojat e mëparshme, situata emocionale e kushtëzuar, etj. Në këtë kuptim, rëndësia e ngarkesës stresuese të një ngjarjeje lidhet më shumë me vlerësimin subjektiv të një individi sesa me realitetin objektiv të vetë ngjarjes.

Nga amigdala, sa herë që përballemi me një stimul që interpretohet si kërcënim, fillon një reaksion zinxhir kompleks: lirohen hormonet e stresit, aktivizohet një pjesë e sistemit nervor (sistemi nervor simpatik) i përfshirë në ato stimuj, funksionet e përcaktuara si “lufto ose ik”. Jo të gjithë ata që duhet të përballen, për shembull, me një provim të rëndësishëm në universitet, e bëjnë këtë me ankth ekstrem dhe duke përdorur strategji dhe sjellje jofunksionale. Kjo vlen për çdo situatë tjetër të imagjinueshme.

Fokusi është i gjithi te rreziku që po përjetohet në atë moment, ndërsa gjithçka tjetër është lënë mënjanë. I gjithë trupi përgatitet për t’u përballur me të. Në të njëjtën kohë, fillon një vlerësim i kërcënimit. Zona të tjera të trurit (në veçanti hipokampusi dhe korteksi paraballor) ndihmojnë në interpretimin e kërcënimit të perceptuar.

Pjesa “e menduar” e trurit tregon pjesën “emocionale” nëse jeni përballur me një alarm të rremë ose përballë një rreziku real (dhe më pas vazhdon të ushqehet përgjigja). Është ky sistem kompleks që e ka lejuar njeriun t’i mbijetojë rreziqeve të panumërta gjatë gjithë historisë së tij. Dhe është i njëjti mekanizëm që aktivizohet përballë rreziqeve që kërcënojnë mbijetesën tonë.

Në disa çrregullime, si paniku, fobia sociale dhe çrregullimi i stresit post-traumatik, u vu re një ndryshim më i madh i amigdalës ose hipokampusit. Nga ana tjetër në çrregullimin e përgjithësuar të ankthit, vërehet një ndryshim në korteks, veçanërisht në atë paraballor dhe në disa rajone të talamusit në përgjigje të stimujve neutralë. Përveç ndryshimeve të strukturave specifike të trurit, në ankth vërehet një çrregullim i disa neurotransmetuesve, veçanërisht atyre që përdorin serotoninën dhe dopaminën.

Cilat janë ndryshimet fiziologjike të krijuara nga ankthi

Rrugët eferente të qarkut ankth-frikë shkaktojnë një përgjigje autonome, e cila përfshin sistemin simpatik dhe parasimpatik, duke rezultuar në simptoma somatike të tilla si një rritje e presionit të gjakut dhe ritmit të zemrës, djersitje, piloereksion, zgjerim i bebes së syrit, urinim dhe shqetësime gastrointestinale. Le t’i shohim së bashku.

Frymëmarrja bëhet më e shpeshtë dhe hundët dhe mushkëritë zgjerohen, duke rritur sasinë e oksigjenit të disponueshëm për muskujt.

Rriten rrahjet e zemrës dhe presioni i gjakut, për të transportuar shpejt oksigjenin dhe ushqimin e kërkuar nga muskujt.

Gjaku devijohet te muskujt, veçanërisht te muskujt e mëdhenj të gjymtyrëve të poshtëm. Më pak gjak rrjedh në organet e brendshme dhe fytyrë dhe për këtë arsye njeriu mund të bëhet “i bardhë nga frika”

Muskujt tensionohen në përgatitje për një përgjigje të shpejtë

Djersa rritet për të luftuar mbinxehjen për shkak të aktivitetit fizik intensiv

Mendja fokusohet në mendimin “cili është rreziku dhe si mund ta shmang atë?” dhe injoron gjithçka tjetër

Tretja ndalon

Goja bëhet e thatë dhe prodhon më pak pështymë. Ushqimi qëndron në stomak dhe mund të shkaktojë një ndjenjë të përzier ose një “nyjë në stomak”

Sistemi imunitar ngadalësohet; trupi për momentin i përqendron të gjitha përpjekjet e tij në arratisje

Çfarë mund të bëjmë për të lehtësuar ankthin?

Në nivel fiziologjik, teknikat e frymëmarrjes, teknikat e relaksimit ose programet e gjeneratës së re si ushtrimet ndërgjegjësuese janë shumë të rëndësishme. Ndër teknikat e frymëmarrjes, një shumë e rëndësishme është frymëmarrja diafragmatike e cila lejon sinkronizimin midis zemrës dhe mendimit. Ndërsa, ndër teknikat e relaksimit është ai progresiv i muskujve ose trajnimi autogjen.