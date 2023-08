Çfarë të bëni për të ulur nivelin e stresit?

Kur nisni diçka dhe mblidhni çdo gjë që ju duhet, e keni pothuajse të pamundur t’i përmblidhni në një përfundim paraprak.

Si rezultat i kësaj, bëhet gjithnjë e më e vështirë që të ndiheni të motivuar për të vepruar.

Ja çfarë duhet të bëni kur ndiheni të trullosur dhe nuk keni një ide të qartë rreth asaj që doni të bëni:

1. Vendosni qëllime të përditshme dhe të përjavshme

Si fillim, nisni të planifikoni javën tuaj ditë pas dite, kështu do të dini paraprakisht se çfarë do ju duhet të bëni pastaj. Kjo ju rrit produktivitetin dhe ju jep mundësi për të qenë më të qartë se çfarë doni të arrini.

2. Qëndroni të shoqëruar

Së dyti, zgjidhni nga një person për secilën ditë të javës me të cilin do të qëndroni. Kjo ju ndihmon të mbani kontakte me njerëz të cilët i doni pavarësisht se sa i zënë mund të jeni.

3. Kujdesuni për veten tuaj

Së treti, ndani kohë nga çdo ditë e juaja për të bërë diçka për veten. Nuk ka rëndësi nëse merrni të lexoni, të ecni apo të bëni ushtrime fizike, por zgjedhja e një aktiviteti për secilën ditë të javës ju ndihmon të jini në kontakt me veten.

Sapo të filloni zbatimin e këtyre tre hapave të thjeshtë çdo ditë, niveli i stresit do t’ju reduktohet dhe do të qartësoheni ditë pas dite se ku doni të arrini.