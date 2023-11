Çfarë të hani për ta forcuar sistemin imunitar këtë vjeshtë

Në këtë periudhë të vitit, shumica prej nesh e dinë se gjëja më e mirë që mund të bëjmë për t’i dhënë një nxitje sistemit tonë imunitar është të marrim vaksinën kundër viruseve sezonale, siç është gripi.

Mirëpo, ndërsa ditët bëhen më të errëta e më të ftohta, të gjithë po kërkojmë të marrim një rritje shtesë të imunitetit aty ku mundemi, shkruan HuffPost.

Zgjidhni ushqime dhe pije, të cilat janë të mbushura me vitamina dhe minerale që do të bëjnë çmos për të na mbajtur të fortë dhe të shëndetshëm këtë sezon, ose, të paktën, do të na ndihmojnë të përmirësohemi më shpejt nëse sëmuremi.

Ndërsa ushqimi i shëndetshëm nuk është një zëvendësim për një vaksinë, ai me siguri mund të ndihmojë.

Këtu janë ushqimet e vjeshtës që forcojnë imunitetin, dietologët duan që ju t’i shtoni në karrocën tuaj ushqimore tani:

Kungull

Mjaltë

Lulelakra

Lakrat e Brukselit

Kungull ‘acorn’

Molla

Shafrani i Indisë

Gjalpë kungulli të gatuar

Boronica

Dardha