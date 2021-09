Challandes e quan ndeshjen me Spanjën speciale dhe të vështirë

Përzgjedhësi i Kosovës, Bernard Challanes, e ka quajtur përballjen me Spanjën, speciale dhe shumë të vështirë. Megjithatë, ai ka thënë se edhe Kosova duhet të përballet me Spanjën, një për kundërshtarët më të fortë të mundshëm.

Dueli mes Spanjës dhe Kosovës, zhvillohet të mërkurën prej orës 20:45 në Prishtinë dhe i takon Grupit B kualifikues për Botërorin e vitit të ardhshëm.

“Ndeshja me Spanjën është speciale dhe shumë e vështirë. Nëse do të varej prej meje do të kërkoja nga FIFA që Spanjën mos ta kemi asnjëherë në grupe. Por ta lëmë shakanë anash, pasi Spanja është një kundërshtar shumë i fortë. Ka posedimin e topin, presingun e madh dhe çdo kundërshtar ka telashe të mëdha. Por, edhe ne duhet ta provojmë këtë sikurse ekipet tjera”, ka thënë Challandes, i cili ka kërkuar që mos ta pyesin për formacionin kundër Spanjës.

“Ju lutem mos më bëni pyetje për ekipin që do të luaj nesër. E them këtë për dy arsye për këtë. Kemi stërvitjen pas pak dhe pastaj do të shohim gjendjen fizike dhe situatën me lojtarët”.

Challandes ka thënë se është e qartë se është shumë e vështirë për të gjithë që të luajnë kundër Spanjës, dhe jo vetëm për Kosovën.

“Ndeshje speciale, sepse kundër Spanjës duhet të mbrohemi, jo vetëm Kosova por edhe Italia, Kroacia e skuadrat tjera. Dhe, nëse mbrohesh mirë dhe nëpërmjet ndonjë tranzicioni të shpejtë të shënojnë dhe të marrin një rezultat të mirë. Të them se do të fitojmë është shumë vështirë, por duhet të përpiqemi. Për Kosovën është që të ketë një paraqitje të jashtëzakonshme, sepse nuk është ndeshje e thjeshtë, është speciale”, ka thënë ai.