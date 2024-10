ChatGPT shtoi 50 milionë përdorues të rinj në dy muaj

Është një rritje e ndjeshme krahasuar me muajin Gusht kur OpenAI raportoi 200 milionë përdorues në javë ose dyfishin e numrit të përdoruesve që kishte në Nëntor.

Së bashku me njoftimin e kompanisë për ngritjen e një raundi investimi prej 6.6 miliardë dollarësh, OpenAI zbuloi se çdo javë mbi 250 milionë përdorues në mbarë botën përdorin ChatGPT për të përmirësuar punën e tyre, kreativitetin dhe për të mësuar.

Është një rritje e ndjeshme krahasuar me muajin Gusht kur OpenAI raportoi 200 milionë përdorues në javë ose dyfishin e numrit të përdoruesve që kishte në Nëntor.

Prej Qershorit çdo muaj 350 milionë njerëz kanë përdorur mjetet e OpenAI çdo muaj sipas The New York Times. Mbetet i paqartë numri i përdoruesve me pagesë.

Gjithashtu nuk dihet nga ka ardhur rritja e ndjeshme e përdoruesve në vetëm dy muaj. OpenAI pret një rritje të numrit të tyre kur Apple të lançojë Apple Intelligence brenda të cilës është inkorporuar ChatGPT.