Cila është koha më e mirë e ditës për të vrapuar

Ka një një pyetje që shpesh i ndan në dy kategori njerëzit që duan të bëjnë vrap: cila është koha më e mirë e ditës për ta bërë këtë?

Në fakt, vrapi është një nga aktivitetet fizike më të dashura dhe më të praktikuara në botë, si për të mbajtur trupin në formë, ashtu edhe për kënaqësitë më të thjeshta që sjellë si qetësinë e mendjes, relaksin e trupit etj.

Natyrisht nuk ka një përgjigje të vetme për të gjithë: çdo moment i ditës ka të mirat dhe të këqijat e veta. Koha më e mirë për të vrapuar varet nga një sërë faktorësh personalë, mes tyre stili i jetës dhe raporti me aktivitetin fizik.

Për t’ju ndihmuar të vendosni se kur është më mirë të bëni vrap, ne kemi eksploruar të mirat dhe të këqijat e periudhave të ndryshme të ditës.

-Vrapi në mëngjes: të mirat dhe të këqijat

Imagjinoni të zgjoheni herët, kur dielli sapo ka dalë dhe ju të dilni për vrap. Për disa, ky është një makth i vërtetë. Për të tjerët, mënyra më e mirë për të nisur ditën. Në të vërtetë, të vrapuarit në mëngjes ka shumë anë pozitive. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për t’u zgjuar dhe për ta nisur ditën si duhet. Plus, të vrapuarit me stomakun bosh mund të përshpejtojë djegien e kalorive, duke e bërë vrapin në mëngjes shumë efektiv për ata që përpiqen të humbin peshë.

Por vrapimi i mëngjesit ka edhe anët e veta negative. Temperatura e trupit në përgjithësi është më e ulët në mëngjes, gjë që i bën muskujt më të ngurtë dhe njerëzit nuk kanë aq shumë shkathësi. Nuk bëhet fjalë vetëm për muskujt: statistikisht, rreziku i sulmit në zemër ose goditjes në tru është më i lartë në orët e para të ditës.

-Vrapi në drekë: të mirat dhe të këqijat

Vrapimi në orët e drekës mund të duket si opsioni perfekt për ata që nuk u pëlqen të zgjohen herët. Me një temperaturë më të lartë të trupit se sa në mëngjes, muskujt janë më të ngrohtë dhe të gatshëm për veprim, duke ju ndihmuar kështu të përmirësoni performancën e aktivitetit fizik. Por, të vrapuarit në këtë orar të ditës ka edhe sfidat e veta. Një nga të parat është praktike: organizimi i orareve të drekës që të përshtaten me vrapimin kur jeni në punë, duke u marrë me fëmijët etj.

-Vrapi në mbrëmje: të mirat dhe të këqijat

Mbrëmja është për shumëkënd koha ideale për të çliruar stresin e grumbulluar gjatë ditës. Muskujt tuaj janë më të ngrohtë dhe më fleksibël, duke reduktuar rrezikun e lëndimit dhe duke përmirësuar aktivitetin fizik. Për më tepër, nëse menaxhohet mirë, vrapi në mbrëmje mund të përmirësojë cilësinë e gjumit, falë lodhjes fizike dhe uljen e niveleve të stresit.