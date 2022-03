Cilat janë shenjat e hershme të sklerozës së shumëfishtë

Skleroza e shumëfishtë, një gjendje kronike që përfshin sistemin nervor qendror, sulmon mielinën, e cila është shtresa mbrojtëse rreth fibrave nervore.

Skleroza e shumëfishtë mund të zhvillohet menjëherë, ose simptomat mund të jenë aq të buta sa mund t’i lehtësoni. Tre nga simptomat e hershme më të zakonshme kësaj gjendjeje janë:

1. Mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash që prek krahët, këmbët ose njërën anë të fytyrës. Këto ndjesi janë të ngjashme me ndjesinë e gjilpërave që ndjeni ndonjëherë kur ju mpihet këmba. Megjithatë, ato ndodhin pa një shkak specifik.

2. Probleme me ekuilibrin dhe këmbë të dobëta në forcë (probleme me ecjen ose kryerjen e ndonjë aktiviteti tjetër fizik).

3. Shikim i dyfishtë, shikim i paqartë në njërin sy ose humbje e pjesshme e shikimit. Këto mund të jenë një tregues i hershëm i sklerozës së shumëfishtë. Mund të keni edhe dhimbje në sy.

Këto simptoma mund të kenë shumë shkaqe të ndryshme prandaj edhe nëse i keni, nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni sklerozë të shumëfishtë.

Simptomat më të zakonshme të sklerozës së shumëfishtë

1. Lodhje

2. Vështirësi në ecje – mpirje në këmbë ose shputat e këmbës, vështirësi në ekuilibër, dobësi e muskujve.

3. Probleme me shikimin

4. Probleme me të folurit

5. Dhimbje akute ose kronike

6. Dridhje

7. Probleme me kujtesën, përqendrimin

8. Probleme me gjumin

9. Probleme me kontrollin e fshikëzës

10. Probleme në përtypje dhe gëlltitje etj.