Cilat ushqime mund të lehtësojnë simptomat e gripit?

Është e qartë se do të ishte e rëndësishme të mos sëmuremi, dhe në këtë, parandalimi është thelbësor. Që në fillim të stinës së vjeshtës, për shembull, do të ishte e këshillueshme që të filloni të konsumoni ushqime që përmbajnë probiotikë natyralë. Në këtë mënyrë do të kujdeseni për florën bakteriale të zorrëve tuaja, nga e cila varen shumë funksione të trupit, kryesisht ai i rregullimit të sistemit tuaj imunitar. Por nëse ende keni grip, do të pyesni veten se çfarë mund të bëni për t’u shëruar sa më shpejt të jetë e mundur? Natyrisht, vëmendje duhet t’i kushtohet rrezikut të bronkitit dhe pneumonisë, shpesh pasoja të pakëndshme të një gripi të parëndësishëm. Prandaj, komunikimi me mjekun tuaj do të jetë thelbësor. Tani për sa i përket të ushqyerit, do të ishte mirë të zgjidhni ushqime që do t’ju ndihmojnë të përballeni me armët e duhura me “armikun”.

Uji dhe lëngjet e përgjithshme

Ethet, të përzierat, diarreja dhe të vjellat mund të çojnë në humbje të konsiderueshme të lëngjeve dhe dehidrim. Pirja e shumë ujit do të ndihmojë në mbajtjen e trupit tuaj të hidratuar dhe mund të parandalojë lodhjen që shpesh rezulton nga dehidratimi.

Supa

Rezulton se nëna jonë që na solli një tas me supë të nxehtë pule kishte të drejtë. Pirja e lëngjeve të ngrohta mund të rrisë shpejtësinë e mukusit të hundës…që është e barabartë me më pak kongjestion.

Çaj bimor

Ashtu si supat e nxehta, çaji i nxehtë mund të ndihmojë në uljen e kongjestionit. Çajrat gjithashtu mund të jenë shumë qetësues dhe t’ju ndihmojnë në procesin e rikuperimit.

Xhenxhefil

Xhenxhefili është një nga ushqimet më të mira për kur jeni të sëmurë falë vetive të tij antivirale, antibakteriale dhe anti-inflamatore. Xhenxhefili gjithashtu ndihmon në mënyrë të konsiderueshme në parandalimin e sëmundjeve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes.