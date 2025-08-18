Cilat vetura po preken më shumë nga tarifat e Trumpit?

Kur presidenti amerikan Donald Trump zbuloi planet e tij tarifore për veturat dhe pjesët e tyre në prill, ai tha, “do të shihni çmimet të ulen”.
Fatkeqësisht, realiteti është ndryshe.
Një studim i ri nga Cars.com mbi inventarin e shitësve në gjysmën e parë të vitit 2025 tregon se shitja e veturave të reja nën 30,000 dollarë po ngadalësohet.
Studimi vëren se segmenti nën 30,000 dollarë është më i ekspozuari ndaj tarifave, pasi 92% e modeleve brenda tij janë importe.
Studimi gjithashtu vëren se prodhuesit e automjeteve po rrisin prodhimin e automjeteve të nivelit më të ulët dhe më të lartë, me modelet e nivelit të mesëm që shohin një rënie të vogël.
Modelet më të ulëta padyshim që janë tërheqëse për blerësit më të ndjeshëm ndaj çmimeve, veçanërisht në një botë me çmime në përgjithësi të rritura, ndërsa modelet më të larta janë më fitimprurëse.
Zhvendosja e gamës së modeleve duket sikur mund të lehtësojë disa nga efektet e tarifave.