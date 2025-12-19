Cili ishte shteti i parë federal amerikan

Më 7 dhjetor 1787, Delaware i vogël, por politikisht i organizuar jashtëzakonisht mirë, u bë shteti i parë që ratifikoi Kushtetutën e re të Shteteve të Bashkuara.
Ky moment shënoi fillimin e krijimit të bashkimit modern amerikan, në të cilin ish-kolonitë kërkonin të harmonizoheshin pas viteve të trazuara të Luftës Revolucionare.
Pavarësisht madhësisë së tij, Delaware kishte ambicien të ishte udhëheqësi i rendit të ri, dhe delegatët e tij besonin se një qeveri qendrore më e fortë ishte e nevojshme për mbijetesën e shtetit të ri.
Pasi Kushtetuta e SHBA-së u finalizua në Konventën e Filadelfias në shtator 1787, dokumenti iu dërgua shteteve për ratifikim. Që të hynte në fuqi, duhej të pranohej nga nëntë nga trembëdhjetë shtetet e atëhershme.
Delaware doli të ishte më i shpejti: konventa në Dover, e përbërë nga 30 delegatë, miratoi Kushtetutën unanimisht. Një konsensus i tillë ishte i pazakontë në një epokë kur debatet midis Federalistëve dhe Antifederalistëve shpesh shkaktonin përçarje të thella politike.
Delegatët e Delaware besonin se sistemi i ri do t’u garantonte më mirë status të barabartë brenda bashkimit, veçanërisht pasi nenet e Konfederatës, rregullimi i mëparshëm kushtetues, shpesh i kishin lënë shtetet më të vogla të ndiheshin të margjinalizuara politikisht.
Kushtetuta e re, e cila propozonte një Kongres me dy-dhoma dhe një degë ekzekutive më të fortë, ofronte, sipas tyre, një kornizë më të qëndrueshme për zhvillimin ekonomik dhe sigurinë.
Dita kur Delaware ratifikoi për herë të parë Kushtetutën e SHBA-së festohet si Dita e Delaware. Në muajt që pasuan, Pensilvania, New Jersey, Georgia dhe Connecticut u bashkuan, duke krijuar masën kritike të nevojshme për të formuar qeverinë federale amerikane.