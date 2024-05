Çipi i gjeneratës së ardhshme i Apple do të debutojë në 2025

iPhone 15 Pro fuqizohet nga çipi A17 Pro, i cili është i prodhuar në procesin 3-nanometër të TSMC.

Apple është gati të fillojë prodhimin e çipeve 2-nanometër vitin e ardhshëm duke përdorur teknologjinë e TSMC. Kompania më e madhe në botë e prodhimit të çipeve TSMC aktualisht ka bërë progres dhe pritet që çipet 2-nanometër do të prodhohen masivisht në 2025.

Disa spekulime sugjeronin se TSMC mund të detyrohet të shtyjë prodhimin në masë çipeve 2-nanometër deri në 2026 për shkak të pengesave teknike dhe aplikimit për herë të parë të teknologjisë Gate-All-Around (GAA).

Këto spekulime u rrëzuan nga ekzekutivi i lartë i kompanisë Zhang Xiaogang duke thënë se implementimi i GAA ka pasur 90 përqind sukses.

iPhone 15 Pro fuqizohet nga çipi A17 Pro, i cili është i prodhuar në procesin 3-nanometër të TSMC. Sa më të vogla proceset e prodhimit të çipeve, aq më shumë tranzistorë mund të vendosen në një hapësirë më të vogël duke garantuar kështu më shumë performancë dhe efikasitet.

Çipi më i fundit M4 i Apple i cili debutoi së fundit me iPad Pro, përdor një version të përmirësuar të teknologjisë 3-nanometër. Kalimi në çipet 2-nanometër duhet të sjellë më shumë përmirësimi, 10-15 përqind më tepër performancë dhe reduktim i konsumit të energjisë me 30 përqind krahasuar me procesin 3-nanometër.

Apple është klienti më i madh i TSMC dhe ky i fundit është i vetmi që mund të prodhojë çipe 2-nanometër dhe 3-nanometër në masë dhe me cilësinë që Apple kërkon. Çipet 2-nanometër mund të shfaqen për herë të parë në linjën iPhone 17 në 2025.