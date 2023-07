Çka i shkakton lindjet e parakohshme dhe sa javë më herët mund të lindë dhe të mbijetojë një fëmijë?

Një lindje e parakohshme është kur lindja ndodh përpara javës së 37-të dhe foshnjat e parakohshme shpesh kanë nevojë për kujdes dhe mbështetje të veçantë pasi ato nuk janë ende të zhvilluara plotësisht.

Në raste të caktuara mund të planifikohet një lindje e parakohshme sepse është më e sigurt për foshnjën për shkak të disa kushteve shëndetësore. Faktorë të tillë si lindjet e shumëfishta, p.sh. binjakët ose trenjakët, dihet se kanë një rrezik më të lartë për të lindur herët.

Komplikime të tilla si një infeksion ose një problem me qafën e mitrës mund të shkaktojnë një lindje të hershme.

Zgjedhjet e stilit të jetesës si pirja e duhanit, pirja e tepërt ose droga mund të kontribuojnë në një lindje të parakohshme, si dhe të qenit jashtëzakonisht nën peshë ose mbipeshë.

Në disa raste nuk ka një shkak përfundimtar për një lindje të hershme.

Ka tre kategori për foshnjat e parakohshme: Ata të lindur nën 28 ​​javë janë jashtëzakonisht të parakohshme; ndërmjet 28 dhe 32 javësh është shumë e parakohshme; dhe çdo gjë nga java 32 deri në 37 është e moderuar deri në fund të parakohshme.

Një nga foshnjat më të parakohshme që ka lindur dhe mbijetuar është Amillia Taylor, e lindur në vitin 2007. Ajo ka lindur dy javë para afatit ligjor për abortin, që është 24 javë.

Për foshnjat e lindura nën 22 javë, shkalla e mbijetesës është praktikisht zero. Në javën e 23-të rritet në 23 për qind, në 24 javë 40 për qind dhe në 25 javë është 66 për qind, duke u rritur në 77 për qind në 26 javë.

Ka një sasi të madhe rreziqesh që lidhen me lindjen kaq herët, pasi shpesh organet dhe sistemet e foshnjave nuk janë ende të formuara plotësisht. Ata mund të kenë probleme shëndetësore dhe zhvillimi pasi nuk janë zhvilluar mjaftueshëm në mitër. Ndonjëherë foshnjat do të duhet të kalojnë kohë në ventilatorë ose në inkubatorë për të rritur forcën e tyre dhe të ushqehen me një tub.

Një test gjaku mund të jetë në gjendje të japë disa ditë paralajmërim për lindje të parakohshme, sipas shkencëtarëve që kanë zbuluar se infeksionet mund të nxisin sistemin imunitar të foshnjës të “refuzojë” nënën e tij.