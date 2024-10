Claudia Sheinbaum do të betohet si gruaja e parë presidente e Meksikës

Claudia Sheinbaum do të bëjë betimin të martën si presidentja e parë grua e Meksikës në më shumë se 200 vjet pavarësi, duke premtuar se do të mbrojë sigurinë shoqërore dhe do të luftojë për të varfërit si paraardhësi i saj.

Pavarësisht kësaj ajo përballet me probleme urgjente, raporton AP.

62-vjeçarja shkencëtare, e kthyer në politikane, do të udhëheq një vend me një sërë sfidash të menjëhershme, më kryesorja mes tyre niveli i lartë i dhunës, një ekonomi e plogësht dhe Acapulco i goditur nga uragani.

Sheinbaum arriti fitoren në qershor me gati 60% të votave, e nxitur kryesisht nga popullariteti i qëndrueshëm i mentorit të saj politik, ish-presidentit Andrés Manuel López Obrador.

Ai mori detyrën gjashtë vjet më parë duke deklaruar “Për të mirën e të gjithëve, së pari të varfërve” dhe duke premtuar ndryshim historik nga politikat ekonomike neoliberale të paraardhësve të tij.

Sheinbaum premtoi vazhdimësi nga politikat e tij sociale popullore deri te reformat e diskutueshme kushtetuese për gjyqësorin dhe Gardën Kombëtare që u përshkuan gjatë ditëve të tij të fundit në detyrë.

Pavarësisht premtimit të saj për vazhdimësi, ajo është një personalitet shumë i ndryshëm.