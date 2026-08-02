Çmimet e derivateve për sot, nafta kushton 1.78 euro për litër

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka bërë të ditura çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për ditën e sotme.
Sipas njoftimit të publikuar në Facebook, çmimi maksimal i naftës është caktuar në 1.78 euro për litër që është 1 cent më shtrenjtë se sa ditën e djeshme.
Ndërkaq, benzina do të tregtohet me çmim maksimal prej 1.50 euro për litër apo 1 cent më lirë se dje, ndërsa gazi me 0.60 euro për litër.
Sipas ministrisë, këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00.