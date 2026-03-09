Çmimet e naftës kalojnë 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga viti 2022

Çmimet e naftës kanë tejkaluar shifrën prej 100 dollarësh për fuçi për herë të parë që nga viti 2022, mes shqetësimeve në rritje për ndërprerjet e furnizimit global me energji dhe përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme për shkak të luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
Kontratat e ardhshme të naftës bruto Brent u rritën mbi 100 dollarë për fuçi ndërsa nafta bruto amerikane West Texas Intermediate (WTI) kaloi të njëjtin prag, e nxitur nga rreziqet në rritje rreth furnizimit me energji.
Rritja e fundit e çmimeve vjen mes tensioneve ushtarake në rritje në Lindjen e Mesme, veçanërisht përballjeve në rritje midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit si dhe sulmeve nga ushtria iraniane që synojnë objektet e energjisë dhe interesat amerikane në rajon.
Analistët e tregut të energjisë thonë se shqetësimet për ndërprerjet e mundshme të furnizimit me naftë nga Gjiri Arabik, një nga korridoret më kritike të energjisë në botë, kanë luajtur rol kyç në shtyrjen e çmimeve në nivele më të larta.
Tregjet janë alarmuar nga mundësia e ndërprerjeve në Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës zakonisht transportohen afërsisht 15 milionë fuçi bruto ose rreth 20 për qind e naftës botërore, duke shtuar presion të mëtejshëm në rritje mbi çmimet.