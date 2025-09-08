Çmimet e riparimit të veturave elektrike – më të larta apo më të ulëta?

Shoqata gjermane e siguruesve (GDV) pretendon se kërkesat për pagesën e dëmtimeve për sigurimin kasko të automjeteve elektrike ishin 20-25 për qind më të larta se ato për modelet e ngjashme me motor me djegie të brendshme vitin e kaluar.
Megjithatë, kërkesat mesatare këtë vit janë 15-20 për qind më të larta se ato për modelet me motor me djegie të brendshme, që do të thotë se çmimet po ulen.
Zëvendësdrejtoresha e përgjithshme e GDV-së tha “sa më shumë vetura elektrike të jenë në rrugë, aq më pak ndryshojnë çmimet e riparimeve nga ato të makinave me motor me djegie të brendshme. Gama më e gjerë e modeleve arrin një bazë më të madhe klientësh, dhe servisët, kompanitë e rimorkios, zjarrfikësit dhe vlerësuesit tani kanë më shumë përvojë me automjetet elektrike të dëmtuara”.
Riparimet e automjeteve elektrike janë më të lira, por prapë më të shtrenjta se ato të automjeteve me motor me djegie të brendshme.
Automjetet elektrike përbëjnë 3.3 për qind të të gjitha automjeteve të regjistruara në Gjermani.