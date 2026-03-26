CNN zbulon planin e Trump-it për Kharg-un iranian

Një shënjestër amerikane që mund të ketë një tjerër “kockë në fyt”
Irani ka rritur praninë e tij ushtarake dhe ka ngritur kurthe në Ishullin Kharg në javët e fundit, duke u përgatitur për një operacion të mundshëm amerikan, thanë burime të shumta të njohura me raportet e inteligjencës amerikane.
Administrata e Presidentit Donald Trump ka konsideruar përdorimin e trupave amerikane për të pushtuar ishullin në Gjirin Persik verilindor – një pikë kyçe për eksportet e naftës iraniane, përmes së cilës kalon rreth 90 përqind e naftës bruto të vendit. Qëllimi do të ishte të ushtrohej presion mbi Iranin për të hapur Ngushticën e Hormuzit.
Megjithatë, zyrtarët dhe ekspertët ushtarakë amerikanë paralajmërojnë se një operacion tokësor do të mbartte rreziqe të mëdha, duke përfshirë një numër të lartë viktimash amerikane. Ishulli ka mbrojtje të sofistikuar dhe Irani kohët e fundit ka zhvendosur sisteme shtesë raketash dhe mortaja, ndërsa janë vendosur kurthe me mina dhe fusha minash përgjatë bregdetit, duke rrezikuar më tej një zbarkim të mundshëm amfib.
Sipas raportimeve, forcat amerikane kryen sulme ajrore në Kharg më 13 mars, duke shkatërruar 90 objektiva, duke përfshirë depo minash, një bunker raketash dhe objekte të tjera ushtarake. Trump theksoi në atë kohë se infrastruktura e naftës nuk ishte në shënjestër “nga mirësjellja”.
Irani ka paralajmëruar publikisht se çdo përpjekje për të pushtuar ishujt e tij do të përballet me “sulme të pamëshirshme” në infrastrukturën kyçe.
Kharg është rreth një e treta e madhësisë së Manhattanit, që do të thotë se SHBA-të do të duhet të vendosin një forcë të madhe tokësore për të marrë ishullin. Dy Njësi Ekspedicionare Detare dhe rreth 1,000 trupa nga Divizioni i 82-të Ajror janë vendosur tashmë në rajon dhe ka të ngjarë të marrin pjesë në operacion.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se forcat amerikane do të jenë të ekspozuara ndaj raketave balistike iraniane dhe sulmeve me dronë, dhe se kapja e ishujve mund të provokojë hakmarrje iraniane kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik.
Në vend të një operacioni tokësor, disa ekspertë po propozojnë një bllokadë detare të Kharg, e cila do të parandalonte eksportet e naftës pa hyrjen e drejtpërdrejtë të trupave amerikane në ishull, shkruan CNN. /tesheshi