Zonja e parë Emine Erdogan: Turqia krenare për Samitin e Liderëve në konferencën e OKB-së për klimën COP31

Zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, tha se Turqia është krenare që po organizon Samitin e Liderëve të Konferencës për Ndryshimet Klimatike COP31, duke shprehur shpresën se ky takim do të avancojë drejtësinë klimatike, mbrojtjen e mjedisit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale turke NSosyal, Erdogan tha: “Turqia ndihet jashtëzakonisht krenare që pret një nga tubimet më të rëndësishme të diplomacisë globale për klimën”.
“Sot u mblodhëm me krerët e shteteve dhe qeverive, si dhe bashkëshortët e tyre, të cilët nderuan me praninë e tyre ceremoninë e hapjes së Samitit të Liderëve të COP31”, tha Erdogan.
Erdogan shprehu shpresën se samiti do të sjellë rezultate që mbështesin drejtësinë klimatike, i japin përparësi mbrojtjes së natyrës dhe krijojnë një shtysë të re për bashkëpunimin global.
Zonja e parë ka marrë vlerësime nga OKB-ja për udhëheqjen e nismës për zero mbetje, si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar.