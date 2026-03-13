Costa: Heqja e përkohshme e sanksioneve të SHBA-së ndaj naftës ruse, shqetësuese për sigurinë evropiane

Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa shprehu sot shqetësim në lidhje me një vendim të njëanshëm të SHBA-së për të hequr përkohësisht sanksionet mbi eksportet e naftës ruse, duke paralajmëruar se ky veprim mund të ketë pasoja për sigurinë evropiane, transmeton Anadolu.
“Vendimi i njëanshëm i SHBA-së për të hequr sanksionet mbi eksportet e naftës ruse është shumë shqetësues, pasi ndikon në sigurinë evropiane”, shkroi Costa në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai theksoi se mbajtja e presionit ekonomik mbi Rusinë është “vendimtare” për ta shtyrë Moskën drejt negociatave “serioze”. “Dobësimi i sanksioneve rrit burimet ruse për të zhvilluar luftën e agresionit kundër Ukrainës”, shtoi Costa.
Veçmas, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Siobhan McGarry tha se blloku mbetet i bindur në efektivitetin e regjimit të tij të sanksioneve dhe kufizimin e çmimit të naftës së papërpunuar ruse.
“Rusia absolutisht nuk duhet të përfitojë nga lufta kundër Iranit”, theksoi McGarry.
Një zëdhënëse tjetër, Paula Pinho përsëriti se BE-ja nuk e sheh këtë si një moment për të lehtësuar presionin mbi Moskën, duke vënë në dukje se Rusia ka rritur ndjeshëm të ardhurat e saj nga eksportet e energjisë që nga fillimi i konfliktit në Lindjen e Mesme.
Komentet erdhën pasi autoritetet amerikane të enjten thuhet se autorizuan blerjen e përkohshme të naftës ruse të bllokuar në det, në një përpjekje për të stabilizuar tregjet globale të energjisë. Sipas raporteve të medias, gati 124 milionë fuçi naftë bruto me origjinë ruse mbahen aktualisht në det në rreth 30 vende në të gjithë botën që nga 12 marsi, një sasi ekuivalente me afërsisht pesë deri në gjashtë ditë furnizim global.
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent tha se masa synon parandalimin e çrregullimeve të tregut dhe lehtësimin e presionit mbi çmimet e energjisë. “Rritja e përkohshme e çmimeve të naftës është një çrregullim afatshkurtër dhe i përkohshëm që do të rezultojë në një përfitim të madh për vendin dhe ekonominë tonë në planin afatgjatë”, tha Bessent.
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës së Iranit. Përpara se të fillonte konflikti, çmimi për fuçi naftë bruto ishte midis 60 dhe 70 dollarëve. Që nga fillimi i kësaj jave, çmimi pothuajse është dyfishuar në midis 100 dhe 120 dollarë për fuçi.