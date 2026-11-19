Një regjistrim nga samiti i treshes më të fuqishme të botës po qarkullon në rrjete
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tërhoqi vëmendjen gjatë seancës plenare të samitit të APEC në Shenzhen të Kinës, por këtë herë jo për shkak të deklaratave apo lëvizjeve të tij politike.
Ndërsa Presidenti kinez Xi Jinping po u drejtohej udhëheqësve botërorë të pranishëm, kamerat televizive regjistruan Trump-in të ulur me sytë e mbyllur, duke dhënë përshtypjen se kishte rënë në gjumë.
Presidenti rus Vladimir Putin ishte gjithashtu në të njëjtën kornizë, i cili po lexonte me kujdes dokumentin para tij në atë moment.
Videoja shpejt filloi të qarkullonte në rrjetet sociale, duke provokuar reagime dhe komente të shumta nga përdoruesit që u përqendruan në sjelljen e dy udhëheqësve gjatë fjalimit të Jinping.
Të tre udhëheqësit u mblodhën në Kinë përpara një takimi të rëndësishëm trepalësh ku supozohet të diskutojnë një numër temash të rëndësishme ndërkombëtare, duke përfshirë luftën në Ukrainë, çarmatimin bërthamor dhe marrëdhëniet tregtare.
Megjithatë, nuk është e mundur të konkludohet me siguri nga vetë videoja se Trump ra në gjumë. Është e mundur që ai vetëm mbylli sytë shkurtimisht, por skena me siguri tërhoqi vëmendjen e shikuesve dhe u bë një nga momentet virale nga samiti. /tesheshi.com/