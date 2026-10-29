Ç’po i ndodh këtij njeriu, deri dje mishërim fuqie e pushteti?

Hija politike e një transferimi nga burgu në burg dhe një ministër me veladon prifti nën yshtje djajsh politikë
Diçka e pazakontë po ndodh me Erion Veliajn, edhe me një paradoks në atë që po ndodh orët e fundit me të.
Ai, pa ndonjë arsye e arsyetim, është zhvendosur nga Qendra e Paraburgimit të Durrësit drejt Burgut të Fierit.
Për këtë, ai ka bërë dhe një reagim publik, ku rendit aty dhe privimet në qeli.
Më herët, ai bëri dhe një deklaratë publike në lidhje me transferimin që nuk e priste:
“Sot, një grup punonjësish të Policisë së Burgjeve, të dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, janë paraqitur në IEVP Durrës për të më transferuar në burgun e Fierit.
Pavarësisht kërkesave të përsëritura, si nga unë ashtu edhe nga avokati im, për t’u njohur me aktin që urdhëron transferimin dhe arsyet që e justifikojnë atë, na është refuzuar vënia në dispozicion e këtij dokumenti.
Një transferim i detyruar, pa më bërë të njohur aktin dhe arsyet ligjore mbi të cilat mbështetet, për mua përbën një rrëmbim policor dhe cenon rëndë të drejtat e mia.
Unë nuk kam dhënë pëlqimin për këtë transferim dhe kam kundërshtuar mënyrën se si po realizohet, pa transparencë dhe pa më mundësuar ushtrimin efektiv të të drejtave të mia ligjore.
I kërkoj publikisht ministrit të Drejtësisë, Avokatit të Popullit dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit të ndërhyjnë urgjentisht, të verifikojnë arsyet dhe shkaqet e këtij transferimi politik”.
Ky zhvillim vjen pas disa qëndrimeve të tij me natyrë politike, siç ishte mesazhi për rënien e Vuçiçit, që ashtu si ai i Majkos dukej qe mes rreshtash goditej vetë Rama.
Dhe për paradoks, në krye të Drejtësisë është Toni Gogu, pastori që u promovua nga Veliaj vite më parë, ai që dhe luajti rolin e bekuesit fetar të martesës së tij. Gogu fillimisht startoi politikisht si këshilltar bashkiak e tani është në nivel ministri. Prej tij varen dhe burgjet, pra dhe Veliaj. /tesheshi.com/