Ç’thotë tani s’e thotë pastaj: Trump shastis sërish botën me më të fundit qëndrime ndaj Iranit

Paralel me broçkullat e zakonshme, ofron dhe paqebërësin nën poshtërim
Në deklaratat e reja nga Memfisi, Donald Trump tha se ishin bërë kontakte midis Departamentit Amerikan të Luftës dhe palës iraniane, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje për të ulur tensionet në Lindjen e Mesme.
Presidenti amerikan përsëriti se bisedimet ishin “shumë të mira”, duke theksuar se një marrëveshje mbeti e mundur, e cila – siç tha ai – do të siguronte që Irani të mos fitonte një armë bërthamore. Siç vuri në dukje ai, Shtetet e Bashkuara i kanë kufizuar ndjeshëm aftësitë e Teheranit kohët e fundit, duke deklaruar se “në tre javët e fundit, aftësitë e tyre operacionale janë zvogëluar me 90%.
Trump pretendoi se infrastruktura kritike, baza industriale e Iranit dhe marina ishin goditur, ndërsa foli për neutralizimin e udhëheqësve kryesorë. “Mund të kishim arritur një marrëveshje shumë më herët”, vuri në dukje ai, duke shtuar se zhvillimet e fundit në udhëheqjen e vendit krijojnë rreziqe.
Presidenti amerikan theksoi se qëllimi kryesor i politikës amerikane është të mbrojë interesat dhe sigurinë kombëtare të vendit, duke akuzuar Iranin për shkaktimin e paqëndrueshmërisë në rajon përmes veprimeve kundër shteteve fqinje.
Duke iu referuar perspektivave të negociatave, Trump deklaroi se ekziston “një mundësi tjetër” për të përfunduar procesin dhe për të arritur një marrëveshje që, siç argumentoi ai, do të forcojë sigurinë globale dhe do të ketë efekte pozitive edhe në ekonomi.
“Tani kemi një mundësi tjetër për të përfunduar procesin, për të arritur një marrëveshje, dhe kjo do të sjellë siguri në të gjithë planetin. Ky është një lajm i mirë nga pikëpamja ekonomike. Nëse mund ta bëjmë, pasojat do të jenë të rëndësishme për ekonominë dhe botën. Për 47 vjet ata kanë terrorizuar botën. Ata duan paqe, ata ranë dakord se nuk do të kenë armë bërthamore. Këto ishin pikërisht bisedimet. Unë u zotova të shmangia sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. U jap atyre pesë ditë kohë për të parë se çfarë do të ndodhë. Shpresoj se mund të arrijmë një marrëveshje të dobishme për të gjithë”, shtoi ai.
Ai shtoi se Ngushtica e Hormuzit mund të hapet së shpejti nëse negociatat diplomatike me Iranin shkojnë mirë.
I pyetur nëse Irani do të ishte ende në gjendje të kontrollonte rrugën ujore kryesore, e cila është një nga kanalet më të ngarkuara të transportit të naftës në botë dhe thelbësore për furnizimet globale me energji, Trump u përgjigj se do të “kontrollohej bashkërisht”.
Kur u pyet se kush e mundësoi këtë, Trump tha: “Ndoshta unë dhe ajatollahu, kushdo që të jetë ajatollahu, kushdo që të jetë ajatollahu i ardhshëm”.
Presidenti amerikan tha gjithashtu se do të ketë një “formë shumë serioze të ndryshimit të regjimit” brenda Iranit.
“Ndryshimi i regjimit po vjen automatikisht, por kemi të bëjmë me disa njerëz që i konsideroj shumë të arsyeshëm, shumë të qëndrueshëm. Njerëzit brenda e dinë se kush janë ata. Ata janë shumë të respektuar dhe ndoshta njëri prej tyre do të jetë pikërisht ajo që po kërkojmë”, tha ai, sipas NBC.
Por deklarime të tilla duhen marrë me rezerva, pasi në katër javë Trump ka treguar se ai, qenia e tij dhe koherenca në qëndrime janë pa asnjë pikëtakim. Pos që thotë broçkulla në nivelin më qesharak të mundshëm, ky delirant që kërkon të bëjë “zotin mbi tokë” nuk e ka për gjë të përgënjeshtrojë veten qoftë dhe brenda një orë e jo më në distanca më të gjata kohore. /tesheshi