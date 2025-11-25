Ç’tregon kjo harte e re sizmike?

Një hartë e Evropës është shfaqur në mediat sociale, konkretisht në faqen e Instagram-it të Lingue Maps, e cila dyshohet se tregon një vlerësim të rrezikut të tërmeteve.
Siç vërehet, Ballkani dhe Italia janë pothuajse tërësisht në zonën e kuqe, që do të thotë një rrezik i lartë i tërmeteve.
Pra, pjesa më e madhe e Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, Kosovën Bosnjën, Kroacinë, Slloveninë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Greqinë dhe pjesën perëndimore të Turqisë, janë shënuar me nivelin më të lartë të rrezikut.
Nga ana tjetër, Evropa Perëndimore dhe Veriore (Irlanda, Britania e Madhe, Skandinavia, shtetet baltike dhe Polonia) tregohen si pothuajse plotësisht të sigurta, me jeshile të errët.
Serbia, Spanja, Portugalia, Franca, Austria dhe Hungaria janë në zonën portokalli, domethënë, ato janë shënuar si zona me rrezik të mesëm, megjithëse disa pjesë po kthehen në të kuqe, gjë që pothuajse tërësisht shënon Italinë.
Autorët e hartës vërejnë se disa pjesë mund të duken “të çngjyrosura” për shkak të formës specifike të çarjeve tektonike dhe se jo të gjitha vijat janë vizatuar mbi të, veçanërisht ato që konsiderohen “të vdekura” ose joaktive.