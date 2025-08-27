Daihatsu lanson Rocky-n “më të rrallë ndonjëherë” – vetëm 10 njësi në treg

Daihatsu ka prezantuar një version tepër të kufizuar të SUV-it të saj Rocky në Panairin Ndërkombëtar të Automjeteve GIIAS në Indonezi.
Modeli “Rocky Limited Edition” do të prodhohet vetëm në 10 njësi, duke e bërë atë një nga modelet më të rralla të markës.
SUV-i vjen me një pamje të frymëzuar nga koncepti Rocky Crossfield.
Megjithëse nuk ka ndryshime në performancë, ai përdor motorin 1.2-litër me 87 kuaj fuqi dhe transmision CVT.
Çmimi është rreth 15,100 dollarë, vetëm pak më i lartë se versioni standard.
Por ekskluziviteti i tij e bën atë një model të lakmueshëm për koleksionistët dhe adhuruesit e SUV-ve.