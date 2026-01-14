Danimarka dërgon pajisje ushtarake dhe trupa në Grenlandë

Danimarka ka filluar vendosjen e pajisjeve ushtarake dhe trupave të avancuara në Grenlandë, mes tensioneve në rritje mbi rëndësinë strategjike të ishullit Arktik dhe retorikës së ripërtërirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), sipas raportimeve të medias daneze, transmeton Anadolu.
Një komandë avancuese është dërguar tashmë në Grenlandë për të përgatitur logjistikën dhe infrastrukturën për mbërritjen e mundshme të forcave më të mëdha daneze dhe aleate, raportoi transmetuesi lokal DR të mërkurën.
Roli i njësisë avancuese përfshin sigurimin që objektet dhe linjat e furnizimit të jenë gati për të pritur forcat kryesore në një fazë të mëvonshme.
Përforcimet pritet të përfshijnë ushtarë nga njësitë e Ushtrisë Daneze, që synojnë forcimin e pranisë së Forcave të Armatosura Daneze në ishull.
Megjithatë, pjesa më e madhe e aftësisë luftarake të mbetur të Danimarkës është aktualisht e lidhur me angazhimet e NATO-s në shtetet baltike.
Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar propozimet për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
Të martën, ministri danez i Mbrojtjes, Troels Lund Poulsen, konfirmoi planet për një gjurmë ushtarake më të fortë dhe më të përhershme në Grenlandë.
“Tani po ecim përpara me të gjithë çështjen e një pranie më të përhershme dhe më të madhe në Grenlandë nga mbrojtja daneze, por edhe me pjesëmarrjen e vendeve të tjera”, u tha ai gazetarëve. “Ashtu siç pamë në vitin 2025, ku pamë se kishte vende të tjera të NATO-s që merrnin pjesë në aktivitete të stërvitjeve dhe trajnimeve në Grenlandë, do ta shohim këtë edhe në vitin 2026”, tha ai.
Të dielën, Trump tha se SHBA-të duhet ta “blejnë” Grenlandën për të parandaluar marrjen e ishullit nga Rusia ose Kina. Ai më parë e përshkroi zotërimin e Grenlandës si një “domosdoshmëri absolute” për sigurinë ekonomike të SHBA-së, duke e krahasuar atë me një “marrëveshje të madhe pasurish të paluajtshme”.